Jak to bude s ošetřovným po konci nouzového stavu? Úřad vše vysvětlil

Po skončení nouzového stavu přestanou platit některá opatření, podle ministryně financí jeho neprodloužení znamená i konec kompenzačního bonusu pro podnikatele. Nabízí se proto otázka, jak to bude s krizovým ošetřovným. Nárok na něj s nouzovým stavem nekončí, uklidňuje ministerstvo. Zanikl by jen v případě, kdyby se školy otevřely.

Po skončení nouzového stavu se otevřou obchody a přestane platit omezení volného pohybu, školy ale zůstanou nadále zavřené a většina žáků a studentů tak bude stále doma na distanční výuce. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) rodiče uklidňuje, že nouzový stav nemá na krizové ošetřové žádný vliv.

Jeho nárok totiž nevyplývá z nouzového stavu, ale z usnesení vlády ze dne 22. ledna 2021, která zakazuje přítomnost žáků ve školách. Zatím platí do 14. února, nicméně každé nové rozhodnutí vlády a následné usnesení o prodloužení distanční výuky automaticky prodlužuje nárok na ošetřovné.

"Nárok zaniká dnem, kdy byla otevřena škola (třída), kterou dítě navštěvuje. Pokud rodiče budou o dítě pečovat doma, aniž by byla třída, nebo škola uzavřena, nárok na ošetřovné podle zákona není," upozorňuje MPSV.

V této informaci je skryta odpověď na to, zda bude rodič pobírat ošetřovné i ve chvíli, kdy odmítne nechat dítě pravidelně testovat a raději ho nechá doma na distanční výuce. Ministerstvo však zdůrazňuje, že tyto podmínky platí "v současnosti". Je tedy možné, že se mohou ještě změnit.

Podobně tomu bylo na jaře, kdy se otevřely školy, ale mnoho rodičů tam odmítalo děti posílat. Nejprve jim zanikl nárok na ošetřovné, později to však ministerstvo změnilo a ošetřovné tak mohli pobírat i nadále. Podmínkou bylo prohlášení, že dítě do školy nemůže kvůli jeho zdravotního stavu či sdílení domácnosti s příbuzným patřícím do rizikové skupiny.

Zatím je nicméně v zájmu vlády, aby se děti do škol vrátily. "Z dlouhodobého hlediska považujeme za klíčové, aby se návrat dětí do škol a běžného studijního režimu s ohledem na epidemickou situaci realizoval v maximální možné míře, neboť dlouhodobá absence dětí má významné negativní dopady nejen na vzdělávací proces, ale také socializaci dětí a další aspekty," konstatovalo MPSV.

Krizové ošetřovné bylo nastaveno na 70 % denního vyměřovacího základu a nárok na něj mají rodiče dětí do 10 let, postižených dětí závislých na péči a žáků v karanténě, a to nepřetržitě po dobu uzavření školy. Výjimkou jsou prázdniny, takže například po dobu jarních prázdnin rodiče nárok na ošetřovné nemají.

