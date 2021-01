Češi a očkování: Patříme k největším skeptikům. Jak jsou na tom jiné země?

Cílem vakcinace obyvatelstva je podle odborníků dosáhnout na kritickou hranici očkovaných, což viru znemožní masové šíření. Na přesném čísle proočkovanosti se ovšem neshodnou. Podle některých odhadů by mohlo stačit očkování 70 % obyvatelstva, jiné hovoří až o 90 %, píšou tvnoviny.sk



Kromě momentální nedostupnosti vakcíny pro všechny však tato snaha naráží i na odpor velké části obyvatelstva. Ukázal to i aktuální průzkum agentury Ipsos, který vznikl ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem. Uskutečnil se od 17. do 20. prosince v 15 zemích na vzorku 13 500 lidí.



Z šetření vyplývá, že největší odpor k očkování mají Francouzi, naopak nejpozitivnější vztah projevili Číňané. Česko sice v žebříčku nefiguruje, ale podobné průzkumy se konaly i u nás. Na přelomu listopadu a prosince si nechalo ministerstvo zdravotnictví udělat průzkum, který ukázal, že pozitivní vztah k očkování má jen 42 % Čechů. Tato data nás tak řadí ke skeptickým národům a v tabulce bychom stáli po boku Jižní Afriky či Ruska.



Ještě skeptičtější pohled Čechů na vakcinaci proti novému typu koronaviru ukázal průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Skoro polovina lidí by se nenechala očkovat – vakcinaci odmítlo 47 % dotázaných.



Ankety ohledně očkování jsme pravidelně zveřejňovali i na webu TN.cz. Například v anketě z 30. prosince se staví proti očkování 7130 lidí z celkem 12 442 hlasujících. Což činí 57 % odmítačů vakcíny. Mezi nejčastější argumenty proti očkování patří ty, že lidé nevěří, že se za tak krátkou dobu dá vyvinout kvalitní vakcína. "Jindy to trvá několik let a teď to zvládli za dvanáct měsíců," podivoval se muž ze Slaného v anketě na našem webu.



"Lidé často mívají z očkování obavy. Je to ale jediná a nejefektivnější cesta, jak zvítězit nad koronavirem a začít žít zase běžným životem. Ve společnosti se poslední dobou množí dezinformace o očkování a ty dokáží napáchat mnohdy více škody než pandemie nemoci samotné," varoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Očkování nicméně bude dobrovolné a bezplatné.