VELKÁ ANKETA TN.CZ: "Necháte se očkovat?" Zeptali jsme se 100 Čechů!

Zatím je vakcína proti koronaviru dostupná pouze pro zdravotníky a seniory nad pětašedesát let. Jak by se ale k očkování postavili dosud nevyvolení? Zeptali jsme se stovky lidí a zjistili jsme, že se názorově rozcházejí i životní partneři, rodinní příslušníci nebo dobří přátelé.

Nechali byste se očkovat proti koronaviru? Tak zněla otázka, kterou položil štáb TN.cz stovce respondentů v Příbrami, Dobříši, Berouně, Kladně, Slaném, Mělníku, Neratovicích a v Praze.

Výsledky ankety přinesly nejedno překvapení. Nečekané byly například odpovědi oslovených dvojic. Jejich názory na vakcínu byly v několika případech zcela opačné, ať už se jednalo o manžele nebo blízké přátele.

Anketa Necháte se očkovat? Ano 34 2691 hlasů Ne 55 4444 hlasů Ještě nevím. 11 895 hlasů Hlasovalo 8030 lidí.

"Nenechal bych se očkovat. Nevěřím tomu, že tak rychle vyvinuli dobrou vakcínu. Jindy to trvá několik let a teď to zvládli za dvanáct měsíců," podivuje se muž ze Slaného a jeho kamarád dodává: "Já mám názor úplně opačnej. Podle mě je to jediný způsob, jak se zpáky vrátit do normálního života, takže bych do toho šel."

Překvapivý je i přístup některých starších občanů, kteří mají na vakcínu nárok už v první vlně. Celá řada z nich totiž odpověděla, že se očkovat nenechá, i když patří do rizikové skupiny.

Komplikace při očkování. Společnosti hlásí vedlejší účinky svých vakcín

"Nechce se mi. Mám plicní potíže a doktor mě nechtěl kdysi očkovat ani proti chřipce. Takže nepůjdu ani teď," vysvětlila své rozhodnutí postarší dáma v Praze.

Zajímavé je také srovnání jednotlivých měst. Nejvíc skeptičtí byli vůči vakcíně v Neratovicích, kde by se z oslovených lidí nenechal naočkovat vůbec nikdo. Naopak v Kladně a v Berouně by se pro vakcínu rozhodla více než polovina respondentů.

"Já už jsem se nahlásil, ale protože nepatřím do nejvíc ohrožené skupiny, musím počkat, až na mě přijde řada," přiznal muž z Berouna.

A jak dopadla anketa v číslech? Ze stovky lidí především ze Středočeského kraje a Prahy by na injekci dobrovolně šlo jen čtyřicet dva lidí, čtyřicet sedm by vakcínu odmítlo a jedenáct zatím nemá jasno.

Nejčastějším důvodem, proč se lidé nechtějí nechat naočkovat, je negativní zkušenost s jinou vakcínou, nedůvěra ve vakcínu proti koronaviru a dobrá fyzická kondice.

"Myslím si, že očkování není nutné. Jsem dostatečně zdravý na to, abych se musel nechat očkovat," uvedl v anketě muž středního věku z Mělníka.

Očkování naopak vítají lidé, kteří plánují cestovat, nebo ti, kteří mají strach z pandemie a vakcínu vidí jako jediné řešení, jak se s koronavirem poprat.

"Já jsem se nechala naočkovat jednak proto, že kvůli povolání můžu, a jednak proto, že tomu důvěřuju. Věřím, že je to důležité nejen pro mě, ale pro celou společnost, abychom mohli fungovat," objasňuje svůj postoj zdravotnice z Prahy.