James Bond truchlí! Zemřela mu jeho Bond Girl, herečce bylo 65 let

Herečka Tanya Robert zemřela v neděli v nemocnici v Los Angeles poté, co tam byla převezena 24. prosince, kdy se zhroutila na procházce se svými psi. Bylo jí 65 let. Příčina její smrti je zatím neznámá. Její úmrtí ovšem nebylo zapříčiněno koronavirem. Před smrtí se také neléčila se žádnou závažnou nemocí, informoval o tom The Hollywood Reporter.

"Jsem zdrcen. Tanya byla brilantní a krásná. Milovala své fanoušky. Byla to ta nejsladší osoba s obrovským srdcem, jakou jsem kdy potkal," řekl její dlouholetý přítel Mike Pingel. Naposledy herečka komunikovala s fanoušky online v polovině prosince. Další internetové setkání bylo naplánováno na 2. ledna, ovšem bylo bez vysvětlení zrušeno. Fanoušci se tak začali obávat o hereččino zdraví.

Were sad to report that Tanya Roberts has died at the age of 65. pic.twitter.com/1CYEc5sSVG