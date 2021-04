Je rozhodnuto. Komunisté skončili s tolerancí vlády Andreje Babiše

Komunisté už nebudou tolerovat menšinovou vládu Andreje Babiše (ANO). Strana o tom rozhodla po úterní schůzce s hnutím ANO. Vadilo jim především nedodržení několika dohod, na kterých původní dohoda o toleranci stála.

"Posoudili jsme návrhy z minulého týdne a shodli jsme se na tom, že hnutí ANO nemůže garantovat založení banky v rukou státu. A dnes při hlasování nepodpořilo náš návrh na přeřazení zákoníku práce ve třetím čtení. To byl pro nás zásadní signál, že důvěryhodnost partnera pro nás skončila, a proto jsme tu dohodu už vypověděli," řekl TN.cz komunistický předseda Vojtěch Filip.

Ten zároveň prohlásil, že konec spolupráce s Babišovým hnutím je skutečně definitivní. "Další spolupráce je úplně vyloučena. Já jednám dlouho, jsem velmi trpělivý člověk, ale když něco skončí, tak to skončí. Je to jako s tím nouzovým stavem v únoru. Nikdo mi nevěřil, ale když jsem řekl, že to nebude, tak to nebylo," doplnil.