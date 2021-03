Úřad se začal zabývat vakcínou Sputnik. Schválit ji zatím ale nemůže

Odborné stanovisko k možnému používání vakcíny Sputnik v ČR začal připravovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Jde o neregistrované léčivo v Evropské unii, do ČR by se mohlo dostat jen na základě výjimky ministerstva zdravotnictví. A to potřebuje znát názor regulátora trhu s léčivy.