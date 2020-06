Jezero se záhadně zbarvilo na červeno! Odborníci přesně neví proč

Jezero Lonar ve státě Maháráštra v Indii se záhadně zabarvilo do červených odstínů. Odborníci se domnívají, že za změnu pravděpodobně může zvýšený obsah soli ve vodě, nebo přítomnost červených řas. Informoval o tom portál CNN.



"Letos to vypadá obzvláště červeně, protože se v tomto roce zvýšila slanost a objem vody v jezeře se naopak snížil, což vedlo k některým vnitřním změnám," uvedl tamní geolog Gajanan Kharat.



Kharat také řekl, že odeslali vzorky vody do několika laboratoří. Jakmile je výzkumníci prostudují, budou teprve definitivně schopni říci, proč voda v jezeře zčervenala.

