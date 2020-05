Jihočeský kraj vábí turisty. Přispěje jim na pobyt a zlevní vstupné!

Jihočeský kraj chce turistům přispívat na pobyt v regionu a to částkou až tři sta korun na osobu. A přichystal pro ně i další lákadla.

Nejen, že bude návštěvníkům přidávat na pobyt, nabídne jim dokonce i padesátiprocentní slevu na vstupy do galerií, muzeí nebo zoologických zahrad, které zřizuje.

Chce tak na jih Čech přilákat co nejvíce turistů, kteří tam stráví více než den. Nabídne třicetiprocentní slevu na osobu a noc, maximálně to ale bude tři sta korun. Zástupci kraje na to už schválili vyčlenit skoro čtyřicet milionů korun.

Z nich bude více než devět milionů určeno na vstupné do zmiňovaných vybraných subjektů cestovního ruchu. Slevy budou k dispozici už od půlky června. Zájemci vše najdou na speciálním webovém portálu, kde nebude chybět ani aktualizovaný seznam ubytování a akcí, kde pak mohou slevu uplatnit.

Znamená to, že nové a nové služby budou v průběhu týdnů stále přibývat. Kraj chce podle hejtmanky turistickému ruchu na jihu Čech pomoct především proto, že kvůli koronavirové krizi je teď ohroženo skoro pět tisíc pracovních míst.