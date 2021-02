Siláka Krampola skolila vakcína na covid. Herec skončil v nemocnici

Dvaaosmdesátiletý herec podstoupil očkování proti koronaviru. Přestože první vakcinace proběhla bez jakýchkoli komplikací, problémy nastaly u druhé dávky. Projevily se totiž nežádoucí účinky a Krampola museli hospitalizovat v pražské Nemocnici Na Františku.



"První dávku jsem měl bez problémů a nic jsem nezaznamenal, po druhém očkování se mi udělalo zle. Zvýšila se mi teplota a bylo mi blbě,“ řekl portálu TN.cz oblíbený herec Krampol.



Následně podstoupil také testy na koronavirus z obavy lékařů, zda se virem nenakazil. "Dělali mi testy. Nic takového se však nepotvrdilo. Byla to reakce na vakcínu,“ doplnil Krampol. V nemocnici strávil dva dny. "Dali mě dohromady a už se zase věnuju práci a točím,“ libuje si.



I nadále však v této nelehké době neztrácí optimismus a snaží se radovat z maličkostí. "Snažím se to, co dělám, dělat s chutí. Když je volno a jde to, tak chodím do přírody. Cítím se dobře, už jsem začal dokonce cvičit,“ uzavřel.

