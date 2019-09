Jourová zná svou funkci v Evropské komisi. Bude tepat Poláky a Maďary

Nová Evropská komise bude mít osm místopředsedů, jedním z nich bude i česká eurokomisařka. Výkonnými místopředsedy mají být Nizozemec Frans Timmermans, Dánka Margrethe Vestagerová a Lotyš Valdis Dombrovskis.

Pozici řadového viceprezidenta podobně jako Jourová získal i Slovák Maroš Šefčovič, Řek Margaritis Schinas, Španěl Josep Borell a Chorvatka Dubravka Šuicaová. Svůj tým představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na úterní tiskové konferenci.

Jourová bude mít na starost dodržování hodnot Evropské unie v jednotlivých členských zemích a transparentnost. V minulém funkčním období byla eurokomisařkou pro spravedlnost, rovnost práv žen a mužů a ochranu spotřebitelů.

Do Evropské komise vyslaly své zástupce všechny členské státy kromě Velké Británie, která se chystá Unii opustit. Novou Komisi má tvořit 14 mužů a 13 žen. Složení musí ještě formálně schválit Evropský parlament poté, co projdou "grilováním" ve výborech.

Bývalý státní tajemník pro Evropské záležitosti Tomáš Prouza hodnotí portfolio eurokomisařky Jourové:

Portfolio Vry Jourov: vraznou slabinou je, e na rozdl od exekutivnch viceprezident nem vlastn generln editelstv, DG JUST dostal belgick komisa Reynders. Bude se muset spolehnout na efektivitu svho tmu pi snaze zskat spoluprci ostatnch. 3/x

Portfolio Vry Jourov: je to drsn vzkaz esk republice a totln selhn vyjednvacch schopnost esk vldy. Ani nhodou se vlda nepiblila svm clm zskat siln ekonomick portfolio nebo digitln agendu. Drsn to ukazuje minimln esk vliv na novou Komisi. 4/x

Portfolio Vry Jourov: problm konfliktu zjm Andreje Babie ilustruje i to, e pln prvn otzka novine na tiskov konferenci byla na to, jak politick signl vysl jmenovn VJ do tto funkce, kdy pochz ze zem s velkmi problmy s konfliktem zjm. 5/x