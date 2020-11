Jste spokojeni s tím, že americké volby vyhrál Biden? ANKETA

Bidenovi k vítězství ve volbách pogratuloval premiér Andrej Babiš (ANO), předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala i šéf Pirátů Ivan Bartoš.

"Vítězství Joe Bidena může znamenat pro Evropu novou éru spolupráce na řešení největších výzev: Změně klimatu, rostoucímu vlivu autoritářských států či obnově ekonomik zasažených koronavirem. Podle předběžné zprávy OBSE nedošlo k žádným nesrovnalostem během voleb a výsledek tak považuji za zcela legitimní," napsal Bartoš na svůj twitter.

Podporu Bidenovi vyjádřil také britský premiér Boris Johnson, který popřál k nové funkci i budoucí viceprezidentce Kamale Harrisové. Její jmenování označil za historický úspěch. "Tyto volby jsou o něčem víc než o Joe Bidenovi nebo o mně. Je to o duši Ameriky a naší ochotě za ni bojovat. Čeká nás spoustu práce. Dejme se do ní," vyjádřila se Harrisová.

Prezident Miloš Zeman Joa Bidena dokonce pozval na Hrad a zaslal mu gratulační dopis. Podle informací ze sociálních sítí Češi však potenciálnímu novému prezidentovi Spojených států zatím příliš naklonění nejsou.

Jedni chtějí raději počkat na oficiální výsledky voleb, jiné lídr USA vůbec nezajímá a někteří nevěří tomu, že se Biden své nové role zhostí dobře. Naráží zejména na jeho věk.

"By mě zajímalo, kde se pan prezident vidí za 10 let a kam by chtěl za tuhle stejnou dobu přivést Ameriku. Těžko věřit člověku, u kterého je velká pravděpodobnost, že nemá žádné dlouhodobé plány," vyjádřil se na facebooku uživatel Marek.