"Jsem první, nebudu poslední." Kamala Harrisová mění historii

Šestpadesátiletá Kamala Harrisová před rokem sama zvažovala, že se bude ucházet o post prezidentky USA. Na kandidaturu nakonec nedošlo. Nyní má v plánu spolu s Joe Bidenem uzdravit a sjednotit Ameriku.

Harrisová pochází z Kalifornie, ale kořeny má v Indii a na Jamajce. Aktuálně zastupuje Kalifornii v americkém senátu a ze své nové pozice viceprezidentky se chce primárně zasadit o vymýcení rasismu.

Now the real work begins.



To beat this pandemic.

To rebuild our economy.

To root out systemic racism in our justice system and society.

To combat the climate crisis.

To heal the soul of our nation.



The road ahead won't be easy. But America is ready. And so are @JoeBiden and I.