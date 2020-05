Kdo bude příštím prezidentem? Češi chtějí Babiše, Ebena i Rychetského

Novým prezidentem by se podle Čechů měl stát charakterní člověk se zkušenostmi z politiky. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM/MARK. Nejvíce podpory získal současný premiér Andrej Babiš, který ale také vede, co se týče nesouhlasných hlasů. Na druhém místě je herec a moderátor Marek Eben.

Polovina dotázaných dokázala na otázku, kdo by měl být příštím prezidentem, odpovědět konkrétním jménem. Nejčastěji se objevoval nynější premiér Andrej Babiš (ANO), bývalí kandidáti Pavel Fischer, Jiří Drahoš a Marek Hilšer nebo generál Petr Pavel.

Babiše by volilo 15 % dotázaných, pro 32 % přichází v úvahu. Jenže předseda vlády nasbíral také nejvíc záporných reakcí, nevolilo by ho 67 % lidí. Druhého Marka Ebena by volilo 14 %, dalších 46 % by to zvážilo, nevolilo by ho 51 % respondentů. Následují už zmínění Fischer, Pavel, Drahoš a Hilšer.

Desítku uzavírá Václav Klaus mladší (Trikolóra), který dostal stejně nesouhlasných hlasů jako Babiš. Nevolilo by ho 67 % dotázaných, naopak volilo 7 % a pro 31 % přichází v úvahu. Před ním je ještě poslankyně ODS Miroslava Němcová, státní zástupkyně Lenka Bradáčová a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Každý z respondentů může při vybírání kandidátů zaškrtnout, koho by volil, kdo by pro něj přicházel v úvahu i koho vylučuje. Proto procenta u jednotlivých kandidátů nedávají dohromady 100 %, ale někdy více a někdy naopak méně.

Průzkum také ukázal, že Češi mají neměnnou představu o tom, jak důležitý prezidentský úřad je a jaké pravomoci by hlava státu měla mít. Zhruba čtvrtina lidí by roli prezidenta posílila, další čtvrtina vnímá funkci jako nepodstatnou. Zbývající polovina by pak ponechala pravomoci, jak jsou.

"Vliv na odpovědi neměla ani koronavirová krize, což může být poněkud překvapivé, když vezmeme v potaz například poptávku po empatickém proslovu současného prezidenta Miloše Zemana, kterým by sjednotil a uklidnil národ v počátku nouzového stavu," zhodnotil Jan Burianec z agentury.

Většina lidí (73 %) už by se s kandidáty ráda seznámila. Více než polovina dotázaných si pak myslí, že by zájemci o prezidentský post měli už zpočátku vést aktivní kampaň.

Téměř tři čtvrtiny lidí se pak shodují, že by měli všichni kandidáti získat 50 tisíc podpisů občanů - i kdyby je nominovalo 20 poslanců či 10 senátorů. Data ukazují i na to, že by měli uchazeči být co nejvíce transparentní. Kromě financování kampaně by měli zveřejnit i jména spolupracovníků a zdravotní stav.

Budoucí prezident by podle Čechů měl mít zkušenosti s politikou, ale do prezidentské kandidatury vstupovat jako nestraník. Lidem by se líbil mladší muž, případně charakterní žena, rozhodně ale extrovert. Příští hlava státu by naopak neměla být jen kladečem věnců.