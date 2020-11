Kdo se naočkuje, bude moct cestovat. Blatný vysvětlil chystaný systém

Podle plánu Evropské unie budou mít lidé, kteří se nechají naočkovat proti koronaviru, jednodušší cestování. S připravovaným vakcinačním pasem by se třeba nemuseli nechat testovat nebo nosit roušky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) věří, že systém bude velkým přínosem.

Dát sbohem rouškám nebo povinným testům pro vstup do zahraničních zemí budou nejspíš moci ti, kteří se nechají naočkovat proti covidu-19.

Evropská unie chce uspíšit vznik společného vakcinačního průkazu, na kterém se pracuje už dva roky. Zatím by se týkal pouze koronaviru a jeho držitelů by se vyhnuli většině restrikcí spojených s pandemií, která od jara sužuje svět.

Očkování ani speciální pas nebudou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného povinné. "Je to jenom způsob, jakým se Evropská unie, kam patříme a chceme patřit, snaží pomoci těm, kteří budou cestovat. A určitě je jednodušší vyjet s kartičkou v kapse, než si před každým přechodem hranic nechávat provádět vyšetření," řekl v Poslanecké sněmovně.

Sedmadvacítka má uzavřeny předběžné smlouvy na dodávky vakcín na covid-19. Zatím však stále není jisté, kdy se k lidem dostanou. Nejčastěji se mluví o začátku příštího roku, žádný definitivní termín ale stanovený není.

Blatný plán na vakcinační průkaz vítá. Překážky v cestování si nepřeje. "Já, tak jako řada z vás, si pamatuji dobu, kdy se čekalo na hranicích, tehdy ještě s ostnatými dráty, a přejet hranice bylo něco, co si řada z nás vůbec neuměla uvědomit a představit. Teď je to všechno jinak a tato věc by měla i v současné složité epidemické situaci zjednodušit osobám cestování. Nic víc, nic míň," prohlásil šéf resortu zdravotnictví.

Evropa má od listopadu jednotný cestovatelský semafor. Většina zemí je červená, je tak nutné absolvovat test nebo karanténu. Oranžové jsou Řecko, Estonsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Irsko a Island. Jediným zeleným státem je Vatikán.

Do červených zemí je možné vycestovat na 24 hodin třeba ze závažných zdravotních důvodů nebo kvůli rodinným záležitostem bez testu či karantény. Na hranicích ale probíhají namátkové kontroly.

Už dlouho existuje i mezinárodní očkovací průkaz. Některé země bez něj turisty nevpouštějí.

