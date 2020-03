Kdy se koronavirus projeví: Vědci odhalili nejčastější inkubační dobu

Lidé vracející se z rizikových oblastí musejí doma zůstávat ve čtrnáctidenní karanténě. Tu hygienici doporučují i lidem, kteří mohli přijít do kontaktu s nakaženou osobou, nebo sami patří mezi nakažené a již se jim povedlo z nemoci uzdravit. Takových pacientů je v Česku zatím jen šest.

Má čtrnáctidenní karanténa smysl, nebo je to přehnaný požadavek? Podle nejnovějších vědeckých závěrů je taková izolace skutečně na místě. Britský odborný časopis New English Journal of Medicine zveřejnil nejnovější závěry o tom, jak dlouhá je u většiny pacientů inkubační doba. Závěry odpovídají karanténě, kterou nyní česká vláda vyžaduje.

Nemoc Covid-19 se dokáže u nakaženého projevit již za pouhé dva dny. Jenže takto rychle má příznaky podle zmíněného výzkumu pouze 2,5 % pacientů. Medián inkubační doby je 5,5 dne, to znamená, že zhruba polovina pacientů onemocní do pátého až šestého dne od okamžiku, kdy se nakazili.

U 97,5 % nakažených se podle britských vědců nemoc projeví do 11,5 dne. Dvoutýdenní karanténa je tak skutečně na místě. Pokud se člověk, u kterého se riziko nemoci předpokládá, skutečně nakazil, do dvou týdnů by se nemoc velmi pravděpodobně projevila. Pokud se i po dvou týdnech cítí fit, je zřejmě zdravý a nepředstavuje pro své okolí riziko.

Jestliže by namísto toho trvala karanténa například jen sedm dní, u zhruba dvaceti procent nakažených by se nemoc zatím nestihla projevit. Z izolace by vyšli tak příliš brzy a stali by se pro své okolí reálnou hrozbou.

Bohužel u virových onemocnění existují zpravidla ještě tzv. bezpříznakoví přenašeči. Virus v sobě mají, mohou jím nakazit ostatní, ale u nich samých se nemoc neprojeví. Bohužel není jisté, jak vysoké procento může podíl těchto přenašečů o onemocnění Covid-19 tvořit.

Zhruba 80 % pacientů má také v případě nákazy jen mírný průběh, mohou příznaky přecházet a brát je jen jako nachlazení, aniž by tušili, že šíří pro seniory a oslabené jedince velmi rizikovou nákazu. Proto má smysl i další nařízení vlády, tedy nošení roušek na veřejnosti a maximální omezení pohybu venku.

Ochranná opatření se zavádějí také v prodejnách s potravinami. Podívejte se na reportáž: