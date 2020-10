Když podzim, tak v teple. Češi ujíždějí k moři, zájem o zájezdy roste

Ačkoliv cestovní kanceláře neprodávají zájezdy tak jako v jiných letech, hlásí zvýšený zájem o podzimní dovolené v zahraničí. I když ministr zdravotnictví vyzývá k osobní uzávěře, je dost lidí, kteří by ji raději strávili v teple. Vedou destinace, kde není potřeba negativní test - Tunisko nebo Kanárské ostrovy.

Cestu ze sychravého počasí za sluníčkem a pláží volí čím dál víc lidí i přesto, že musí počítat s komplikacemi spojenými s pandemií. "Za prvních čtrnáct dní v říjnu jsme prodali už stovky zájezdů, takže je vidět, že Češi cestovat chtějí. Momentálně u nás suverénně vede Tunisko, kam míří celých čtyřicet dva procent našich klientů. Meziroční nárůst to je pak padesát procent," říká Andrea Řezníčková z portálu Invia.

Oblíbené jsou také Kanárské ostrovy, Madeira nebo Džerba. A to ve všech termínech. "Nejsou limitováni pouze školními prázdninami, vánočními, jarními termíny. Využívají faktu, že děti studují distanční výukou a rodiče pracují z home officu," popisuje specifika současné doby mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Vedou země, kde není nutný negativní test na Covid-19. Přesto se musí turisté připravit na omezení. Třeba na to, že hotely jsou obsazené jen z poloviny, všude jsou rozestupy a dezinfekce.

"Na mnoha místech se především v obchodech, někde i venku, v restauracích nosí roušky. Zároveň se musí samozřejmě nosit roušky v letadlech, a taky musí lidé někde mít negativní test," varuje mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Cestovky evidují také poměrně velký zájem o lyžařské zájezdy do Rakouska nebo Itálie. "V tuhle chvíli si už lyžařský zájezd koupilo více než dvacet tisíc klientů. Třeba v italských Alpách máme u většiny hotelů garantováno, že pokud by byl nějaký problém s covidem a bylo by nutné zájezd zrušit, tak klienti mohou bez nějakých sankcí vše zrušit ještě dva dny před odjezdem," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Do Rakouska se může momentálně jen s negativním testem. Lyžaři musí ale počítat s povinnými rouškami na lanovkách a ve skibarech, a také s omezeným nočním životem.