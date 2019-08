Kemp U Splavu funguje už 50 let! Posvítil si na něj i inspektor TV Nova

Autokemp U Splavu najdete osm kilometrů od Vsetína, vedle hlavního tahu na Slovensko. Areál za mohutnou hradbou stromů ale nemá zaměstnance. Ve službě se střídají místní turisté, a to bez nároku na odměnu.



V útulném kempu mezi valašskými kopci s kapacitou 120 lůžek si můžete postavit stan, pronajmout si dvoj až osmilůžkovou chatku nebo zaparkovat karavan. A to za ceny lidové, noc ve stanu za 80 korun, v chatce od 130 na osobu.



Záchody a umývárny sice už něco pamatují, ale zdají se být naprosto čisté. A hlavně mají jednu obrovskou výhodu, žádné žetony na teplou vodu. "My jako turisti jsme projeli kus světa a víme, jak to chodí. My nepotřebujeme vydělat, my sloužíme turistům," pronesl předseda KČT Hovězí Karel Potocký.



Zařízení kuchyňky se dvěma sporáky a dvěma dřezy je velmi skromné, ovšem velmi čisté. Vybavenou kuchyň hosté ocení, protože bufet s hospůdkou kemp loni zavřel kvůli rušení nočního klidu. Komu se vařit nechce, musí se vydat do okolí. Bufet ale hostům kempu stále chybí.



Návštěvníci jsou spokojení i díky turistickým trasám do okolních hor a několik let staré cyklostezce. Na své si přijdou také milovníci vody - jak plavci, tak rybáři. "Ten splav, to by Povodí Moravy mělo trošku zušlechtit, na to jsou někdy stížnosti," doplnil Potocký.



Někteří lidé se rádi vykoupou ve Vsetínské Bečvě za rohem, pro ty ostatní je v okolí několik koupališť. Návštěvníci kempu se nenudí, ani když prší. A internetem zdarma to nebude. "Když rostou hřiby, tak jsou na hřibech, a když prší, tak jsou v hospodě," vysvětlil Potocký.



Skromně vybavený, ale velmi čistý kemp v nádherném podhůří Beskyd i Javorníků si bronzovou medaili určitě zaslouží.