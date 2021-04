Komunisté už mají jasno. Odhlasovali konec tolerance Babišovy vlády

Komunisté se rozhodli skoncovat s podporou současné menšinové vlády Andreje Babiše (ANO). Pro ukončení tolerance bylo 62 ze 75 členů výboru KSČM, kteří se on-line hlasování zúčastnili. Pět členů se zdrželo a devět chtělo nadále vládu podporovat.

"Je pravda, že cirka 40 procent těch dohod není naplňováno, část těch dohod do konce volebního období nemůže být ani splněna," prohlásil předseda KSČM Vojtěch Filip. Ve středu se podle něj sejdou vyjednavači ANO a KSČM ve Strakově akademii.

"Smysl taktiky tolerančního patentu KSČM a ANO byl zjevně zkonzumován a už nic pozitivního asi nepřinese, kromě předrozvodového hašteření. Je čas jít dál," okomentoval hlasování o konci tolerance před několika dny komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Hrozí pád vlády?

Předčasné volby podle politologa Jiřího Pehe jsou teoreticky možné, ale prakticky vyloučené. "Aby se mohly uskutečnit, musela by se odehrát celá řada kroků, včetně toho, že by Poslanecká sněmovna musela ústavní většinou odhlasovat svoje rozpuštění," vysvětluje.

Vyslovení nedůvěry vlády by pro nikoho nebylo výhodné, tvrdí politolog. Nastoupila by totiž úřednická vláda prezidenta Miloše Zemana a to podle něj opozice rozhodně nechce. Podpora komunistů pro vládu důležitá není.

"Všechno, co Andrej Babiš chtěl schválit s pomocí komunistů, naposledy to byl rozpočet, to všechno už bylo schváleno," říká Pehe. Komunisté podle něj s hrozbou ukončení tolerance a vyslovení nedůvěry přišli pozdě.