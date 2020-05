Konec dovolených v cizině? Kvůli pandemii se aerolinky děsí krachu

Ekonomická krize způsobená pandemií doléhá na letecké společnosti. Příjmy skupiny Smartwings, která organizuje většinu letů v rámci České republiky, jsou téměř na nule. Přitom měsíční výdaje dosahují až 150 milionů korun. Cestovní kanceláře varují, že pokud by český dopravce krizi nepřežil, mohla by cena zájezdů zakoupených v tuzemsku vzrůst až o pětinu.

Většina aerolinek ve světě v současnosti provozuje kvůli uzavření hranic či obavám cestujících jen minimum letů. Podobně jsou na tom i ČSA nebo její sesterské Smartwings, které patří do skupiny Smartwings group.

"V současné době činí propad příjmů skupiny Smartwings způsobený pandemií 99 %. Tím, že nerealizujeme lety, nemáme tržby, tak musíme čerpat finanční rezervy naspořené z minulých období," popisuje mluvčí společnosti Vladimíra Dufková.

Současnou situaci kolem skupiny Smartwings pozorně sledují tuzemské cestovní kanceláře. Případný konec aerolinek by prý znamenal komplikace pro celý cestovní ruch a dopad by pocítili i klienti českých cestovek. Cena zájezdů by zřejmě šla nahoru.

"Obejít se bez Smartwings by pro český cestovní ruch v tuto chvíli bylo velmi obtížné. To jsme jako asociace jasně deklarovali, když jsme podpořili vstup státu do Smartwings. Nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu, a pokud jiné státy vstupují do národních aerolinek, nebo je silně subvencují, musí se na to reagovat i u nás," řekl mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Vláda by se tak teď měla podle odborníků rozhodnout, jestli letecké společnosti Smartwings pomůže nebo ne.