Konec noční oblohy, jak ji známe! Síť Starlink noc navždy změní

Společnost SpaceX vypustila na oběžnou dráhu prvních šedesát satelitů sítě Starlink, která má přinést rychlý internet i do nejvzdálenějších konců světa. Hned po vypuštění bylo možné pozorovat řetězec světel, což uchvátilo nejen pozorovatele noční oblohy.

Šňůra světel pohybující se od východu k západu se velmi brzy rozpadne, protože se satelity dostávají na vlastní oběžné dráhy. Mnohé překvapila viditelnost satelitů, rozjela se tak diskuze, jak ovlivní pozorování noční oblohy hotová síť, která má mít až 12 tisíc satelitů.

Sám Elon Musk na otázku ohledně snížení odrazivosti satelitů reagoval: "Souhlasím, poslal jsem týmu Starlink zprávu, která se konkrétně týkala redukce albeda (míra odrazivosti tělesa). Lepší poznatky získáme až satelity dosáhnou své oběžné dráhy a natočí solární panely ke Slunci."

Noční obloha se s nástupem většího množství satelitů promění, i když satelity pravděpodobně světelné znečištění výrazně nezvýší. "Světelné znečištění si vytváříme řádově větší tady na Zemi. Ty družice jsou malé a tedy odrazem nesvítí tolik, aby nějak významně přispěly ke světelnému znečištění. Jinak je to s tím, že pokud budou družice viditelné okem, i když na hranici schopností lidského oka a jen z tmavých částí naší planety, naruší vzhled přirozené oblohy zase o kousek víc," vysvětluje Pavel Suchan z Českého astronomického ústavu.

Budeme se muset rozloučit se soumraky, kdy se na noční obloze postupně objevují jednotlivé hvězdy. Nebe bude podle astronoma Petra Horálka připomínat světelné dálnice s poměrně pravidelnými počty umělých "světlušek" přelétajících od jednoho obzoru k druhému.

"Ovšem velkou měrou do ne/viditelnosti družic přispívá poloha člověka na Zeměkouli, resp. střídání ročních období. Například u nás nejhojnější období pro sledování družic je v době okolo letního slunovratu, kdy Slunce neklesá příliš hluboko pod obzor a mnoho družic nezmizí v zemském stínu. Týká se to ale především družic ve výškách v řádu tisícovek kilometrů, anebo družic, které létají nad severním obzorem, kam sluneční paprsky dosvitnou i v průběhu místní půlnoci," vysvětluje Horálek.

SpaceX Starlink objects train 24 May 2019 from Marco Langbroek on Vimeo.

"Vlak" Starlink zachynený nad Nizozemskem - Marco Langbroek.

Naopak v zimním období, kdy Slunce zapadá hluboko pod obzor, jsou družice pozorovatelné jen pár desítek minut po západu či východu Slunce. Družice tak v tomto období příliš nezkazí noční pozorování.

Síť Starlink, pokud ji bude skutečně tvořit 12 tisíc satelitů, bude znamenat i ztížení astronomického pozorování. "Samozřejmě hustota družic navýší množství tzv. umělých zákrytů hvězd a přelety budu četnější přes pozorované nebeské objekty. Do jisté míry to vadí, zejména u tzv. fotometrických měření, pakliže družice přeletí přes nějakou pozorovanou tzv. proměnnou hvězdu, jejíž jasnost se fyzicky mění, astronomové z těch proměn studují vlastnosti hvězd, nicméně ten vliv by neměl být kardinální," doplnil Horálek.

Horší podle něj bude fotografování mlhavých objektů, kde družice budou létat četněji přes pozorované pole a fotografové si budou muset posílit matematické algoritmy pro potlačení těchto nežádoucí světelných stop.

Nejhorší situace ale nastane pro astronomy pozorující v radiovém oboru spektra, část elektromagnetického záření nám totiž umožňuje mapovat vesmír tam, kde je v jiných oborech spektra prakticky neprůhledný.

"Každý satelit bude vysílat rádiové signály, aby mohl komunikovat se Zemí, a astronomům, kteří se spoléhají na rádiové vlny, aby studovali vesmír, Starlink může přinést s sebou nové komplikace," uvedl Horálek.