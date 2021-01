Koronaburger nebo dezert Virus! I na to lákají restaurace v době pandemie

Vizuálně atraktivní částice coronaviru se stala inspirací pro kuchaře i pekaře po celém světě. Podávat celospolečenské téma na talíři je risk, který může zákazníky přilákat i odradit. Patříte mezi ty, co by si na covidu pochutnali, nebo se Vám představa smrtelného viru v puse hnusí?

Majitelé restaurací se snaží udržet svůj podnik i v nelehké době, a tak zkouší, co zákazníci unesou. Zařadit smrtící koronavirus do nabídky si ale podle marketingového specialisty mohou dovolit jen malé společnosti.



"Nikdo by nečekal od velkého fastfoodového řetězce, že si tímto způsobem pojmenuje restauraci, to by nešlo. Mají na to etické principy. A pak zbývají menší subjekty, které si ten etický pohled nastavují samy. A ten marketingový může fungovat, protože vyvolává jasnou kontroverzi, " vysvětluje Tomáš Jindříšek z agentury Dark Side.

Anketa Ochutnali byste jídlo, které připomíná koronavirus? ANO 100 9 hlasů NE 0 0 hlasů Hlasovalo 9 lidí.



Na smysl pro humor zákazníků vsadila vyhlášená kavárna v centru Prahy, která začala vyrábět zákusek v podobě částice koronaviru. Zájem o netradiční pochoutku s chutí malin, pistácií a čokolády je obrovský – denně se ve výdejním okénku prodá okolo stopadesáti kusů.



"Mezi námi byli zarytí zastánci i odpůrci, ale při prvním lockdownu jsme si nakonec řekli, že nemáme co ztratit, že se přinejhorším nebude prodávat. Vyšla nám taktika, že ho musíme sežrat dřív, než sežere on nás," prozradil marketingový manažer restaurace Černá Madona.



Covid inspiruje kreativce i v zahraničí. Ve Vietnamu se proslavila restaurace s rychlým občerstvením, kde podávají koronaburger. Složením není nijak výjimečný od tradičních hamburgerů, ale smrtelný virus připomíná stejně jako pražský dezert vizuálně - charakteristickými bodlinami.

"Je to módní záležitost. Covid je smrtící nemoc, která je nebezpečná. Zároveň v nás ale vyvolává pocit, že je to něco nového, až tajemného," zdůvodňuje zaujetí virem marketingový expert.



Spojení s novým typem koronaviru naopak odneslo mexické pivo, jehož spotřeba během pandemie klesla. Zato pražská kavárna hodlá svůj potenciál rozvíjet dál a po úspěchu s dezertem Virus připravuje zákusek s názvem Vakcína.





"S trochou nadsázky bych mohl říct, že je to i osvětová činnost, protože řada lidí se v době dezinformačních kampaní víc bojí vakcíny než viru samotného," vyhodnocuje zásah Jindříšek.



"O Vakcíně můžeme říct, že bude víc ovocnější, citrusová a věříme, že se jí dočkáme brzy, stejně jako vakcíny pro veřejnost," dodává marketingový manažer restaurace.