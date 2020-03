"Koronavirem bychom se měli nakazit všichni," šokuje známý kardiochirurg

Počet nakažených novým koronavirem neustále narůstá a v mnoha zemích je patrná panika. Podle kardiochirurga Jana Pirka by bylo nejlepší nakazit se koronavirem a získat tak patřičnou imunitu.

"Toto šílenství je zcela neopodstatněné. Je to nový typ chřipky, na kterou u nás zemře každý rok několik desítek lidí,“ řekl Jan Pirk v rozhovoru pro týdeník Reflex.



Podle jeho názoru by bylo zcela nejlepší, kdybychom se novým typem koronaviru nakazili všichni a získali tak patřičnou imunitu. Je totiž patrné, že průběh nemoci je zatím zcela mírný. "Bylo by nejlepší, kdybychom ten koronavirus prodělali všichni rychle, získali tím imunitu a byl by pokoj," řekl Pirk v rozhovoru.



"V Číně je populace přemnožená a vždy se něco stane, když se určitý živočišný druh přemnoží. Nikdo nemluví o tom, že velkým problém je tuberkulóza, na kterou umřou miliony lidí ročně,“ dodal Pirk.



Jak sám uvedl, nákazy se nebojí a reakce lidí a politiků hodnotí jako naprosto přehnanou. Podle Pirka se jedná především o přehnaný populismus a vytěžování politických bodů.