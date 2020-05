Koronavirus dopadá i na jiné nemoci. Hrozí infarkt, slepé střevo i rakovina

Pacient s život ohrožujícím infarktem. Akutní zánět slepého střeva. Nádor dorostlý již do nebezpečné velikosti. To jsou situace, kterým čelí nečekané množství lékařů a začínají proto bít na poplach. Různé zdravotní potíže totiž mají společného původce: koronavirus.

Nejde o tom, že by lidé byli novým virem přímo nakažení. Paralyzuje je ale obava z epidemie, a tak odkládají návštěvu lékaře, jak jen je to možné. Často se do jeho rukou svěří až v případě akutních bolestí nebo v takovém stádiu, když už domácí recepty selhávají. A to může být často příliš pozdě a nemoc se už neobejde bez komplikací a omezení, může být dokonce život ohrožující.

Tolik prasklých slepých střev jsme neviděli, ani nepamatujeme, potvrzují například chirurgové. Nevěřícně kroutí hlavou, kam až lidé jsou ochotni zajít a jaké bolesti si nechají líbit, než aby vyrazili do nemocnice.

Obavy. To je to, co nakonec přemůže řadu pacientů. Zhorší se jim zrak, nahmatají si bulku, pociťují těžko u srdce. Ale na vyšetření nebo pohotovost raději nejdou, co kdyby navíc chytili koronavirus. Takové obavy jsou podle odborníků liché a podceňovat varovné příznaky se nemusí vyplatit.

Nezodpovědně se chovají i chroničtí pacienti, kteří vynechávají nutné prohlídky, nejdou pro léky, které jim došly, nebo zamlčí komplikace a zhoršení svého onemocnění. Důsledkem koronakrize by tak mohl být nárůst smrtících infarktů, ale i úmrtí pacientů s onkologickými potížemi, cukrovkou nebo vysokým tlakem.

K obavám podle lékařů nejsou důvody. Oddělení jsou přísně odělena, v nemocnicích panuje přísnější kontrola i zvýšené hygienické normy. Na koronavirus by ostatní pacienti neměli doplácet.

Situaci nenahrává ani narušení běžného provozu nemocnic. Harmonogram plánovaných operací se na dlouhé týdny zastavil. I když se řada nemocnic napříč Českem k němu iž pozvolna vrací, čekací lhůty se prodlužují. Bohužel není neobvyklé, že pacient na důležité operace čekají dlouhé měsíce, jarní výpadek může tuto lhůtu ještě prodloužit.

Lidé se stále bojí chodit k lékařům, podívejte se na reportáž: