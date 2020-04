Koronavirus mává s cenami. Leckteré zboží značně zlevní

Auta, zájezdy, potraviny. To jsou produkty, které vlivem celosvětové krize v příštích týdnech výrazně zlevní. Alespoň podle ekonomů.

Minulý měsíc dokonce ceny potravin celosvětově klesly nejrychleji od roku 2015. Naopak dražší prý bude ovoce a zelenina.

POTRAVINY

Zavřené restaurace a hotely, zásobení lidé trvanlivými produkty. To všechno vede k celosvětově nižšímu zájmu o potraviny. „Obchody se budou snažit nalákat zákazníky snížením cen na akce,“ předpokládá ekonom Štěpán Křeček.

První vlaštovkou jsou vejce průměrně za 2 koruny a dvacet haléřů. Oproti loňsku je to pokles o 28 procent.

OVOCE A ZELENINA

To naopak podraží. Přední evropské vývozce poznamenalo šíření koronaviru a sklizeň i exportní vývoz se zhoršují. „Zdražení dovážených plodin z těchto zemí může být až 20 %,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda. Může se prý také stát, že některé vybrané druhy nebudou vůbec dostupné.

ALKOHOL A CIGARETY

Poprvé v historii podraží krabička cigaret průměrně na více než 100 korun a tvrdý alkohol bude až o 15 procent dražší. „Jiný vývoj by měl být u piva a vína,“ doplnil Kovanda.

Cena ropy se na světovém trhu propadla v přepočtu na koruny na minimum, a to za celé období od roku 1999. Předpokládá se, že benzín a nafta budou i nadále zlevňovat. „Myslím si, že by se mohly dostat až k ceně 25 korun za litr,“ dodal ekonom Tomáš Pfeiler. Pod úrovní 30 korun za litr se prý pohonné hmoty udrží ještě dlouho.

AUTA

„Trh s automobily je v kolapsovém stavu,“ potvrdil ekonom Kovanda. „Kdo chce pořídit nové auto, tomu doporučuji počkat. Do budoucna lze očekávat, že ceny aut výrazně zlevní,“ dodal Křeček. „Mohou to být slevy v desítkách procent,“ domnívá se Pfeiler.

Ekonomové od vlády očekávají zavedení šrotovného. Stát by v takovém případě při sešrotování současného auta přispíval na auto nové.

ZÁJEZDY

I v této oblasti ekonomové očekávají pokles cen. Cestou, jak zařídit výhodnější dovolené, jsou prý rekreační poukázky, jaké mají už nyní na Slovensku. „To znamená, že zaměstnavatel by přispíval na zájezd na dovolenou, a pak by si to mohl odečítat,“ vysvětlil ekonom Kovanda.

Výrazné zdražování nehrozí ani u drogistického zboží nebo léků, kde je cena silně regulovaná.