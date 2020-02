Koronavirus může české podnikatele připravit o miliardy, bojí se ekonom

Asiaté tvoří nemalý podíl turistů, kteří každoročně míří do České republiky, přímo Číňané pak mezi nimi patří k nejpočetnějším. "Každoročně přivezou Číňané do ČR více než dvě miliardy korun. Již nyní musí hoteliéři a restauratéři počítat první ztráty," domnívá se ekonom Lukáš Kovanda.

Číňané k nám sice míří převážně čínskými aerolinkami, případně přijíždějí z jiných evropských letišť pozemní cestou, ztrátu tedy až tolik nepocítí letečtí dopravci, kteří odbavují lety na pražské letiště a z něj do Číny.

Výpadek přílivu turistů z Číny ovšem pocítí místní ubytovatelé, provozovatelé restaurací i cestovní agentury, které vozí čínské turisty do dalších českých měst. "Už v tuto chvíli musíme počítat se ztrátou ve stovkách milionů korun," domnívá se ekonom. "I kdyby opatření platila jen do dubna, což je nyní avizovaný termín pro zastavení letů mezi Čínou a Českem, pro hotely a restaurace by to znamenalo ztrátu zhruba 350 milionů korun. Pokud by krize trvala až do léta, přišlo by Česko o miliardu," dodal Kovanda.

Českou republiku každoročně navštíví zhruba 620 tisíc Číňanů, stráví u nás v průměru pouze 2,5 dne, přesto tuzemským podnikatelům dají v ročním úhrnu vydělat zmíněné dvě miliardy.