Koronavirus může nakazit i váš počítač! K útoku ho využívají hackeři

Kyberzločinci objevili způsob, jak využít smrtelně nebezpečný koronavirus ve svůj prospěch. Na aktuálně nejvyhledávanější internetové heslo navázali malware. Tento škodlivý software se tak raketovou rychlostí šíří, vzhledem k všeobecnému strachu z koronaviru. Každý, kdo zadá heslo koronavirus do prohlížeče, je tak v potenciálním nebezpečí.

Smrtící nákaza, která se z Číny pomalu šíří do zbytku světa, má již více než 400 obětí. Hackeři se rozhodli využít hrůzy lidí z této nemoci k šíření škodlivého programu. Odborníci varují zejména před otevíráním neznámých příloh v e-mailu.

"Je běžná praxe, že kyberzločinci využívají aktuální témata jako návnadu. Zpráva se tváří jako opatření k prevenci infekce a nutí příjemce, aby otevřeli přiložený dokument s příponou doc nebo docx. Potřebu otevřít soubor se škodlivým softwarem má tak mnohem větší počet příjemců," řekl ředitel společnosti IDC-softwarehouse Karel Diviš.

Příloha takového e-mailu ale ve skutečnosti obsahuje počítačový virus, například trojského koně Emotet. Touto a další stejnou cestou šířené programy jsou nebezpečné hlavně pro zdravotnická zařízení. Hackeři tímto způsobem ochromili také Benešovskou nemocnici. Tu 11. prosince minulého roku "nakazil" ruský virus Ryuk.

Nebezpečí tkví hlavně v tom, že kybernetickou pandemii může odstartovat prakticky kdokoli. Doktor, ošetřovatel, zdravotní sestra, kdokoli, kdo je připojený na vnitřní síť nemocnice se může nachytat a otevřít přílohu nebezpečného e-mailu. Ty mívají názvy, které na pohled působí důvěryhodně, například "Rozdíly v symptomech chřipky a koronaviru".

Otevřením podobné přílohy může tak jediný člověk ohrozit chod celé nemocnice a to i na několik týdnů. "Doporučujeme podobné e-maily okamžitě smazat," radí ředitel cloudových služeb společnosti Algotech Petr Loužecký.

Experti vybízejí všechny uživatele internetu k opatrnosti. Hackeři se často vydávají například za poskytovatele sociálních služeb a ve falešné obavě o uživatelovo zdraví rozesílají na oko informační či varovný e-mail obsahující přílohu. Tu však uživatel nesmí za žádnou cenu otevřít.

Pokud to udělá, otevře tak ve svém počítači pomyslné dveře pro trojské koně a "červy". Ty, jakmile se jednou do počítače dostanou, už pak uživatel nezastaví. Hackeři jejich prostřednictvím mohou upravovat uložená data, kopírovat je i mazat. Odborníci varují i před soubory ve formátu PDF nebo MP4. Šíření škodlivých virů touto cestou je podle expertů méně časté, o to však nebezpečnější.

"Nikdy neklikejte ani neotvírejte odkazy v e-mailech, pokud neznáte odesílatele zprávy a používejte cloudové služby od ověřených dodavatelů. Pravidelně aktualizujte váš antivirový program a používejte poslední verzi vašeho operačního systému, bezpečností brány (firewall) a dalších softwarů. Nikdy nezadávejte citlivé údaje a hesla na webové stránky, které neznáte a ani je neposílejte e-mailem. Buďte opatrní v případě připojení k nezašifrovaným bezdrátovým sítím na veřejných místech, kde může kdokoliv získat přístup k datům ve vašem počítači," doporučují experti na kybernetickou bezpečnost.