Koronavirus umlčí sirény. Pravidelná zkouška kvůli pandemii nebude

První středa v měsíci rovná se zkouška sirén. Tato rovnice dnes neplatí, místo testovacího houkání bude v Česku v poledne ticho. A může za to nouzový stav, který vláda vyhlásila kvůli postupujícímu koronaviru.

"Pravidelná zkouška sirén, která se koná vždy první středu v měsíci, bude ve středu 1. dubna zrušena z důvodu mimořádného stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s koronavirem," uvedli hasiči s tím, že o zrušení pravidelného testu rozhodl přímo generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba.

Není to přitom poprvé, co se výstražný systém v Česku nezkoušel. K vynechání pravidelného testu úřady sáhly například při povodních před jedenácti a sedmi lety nebo v roce 2010, kdy do Česka přicestovali prezidenti Ruska a USA.

A před dvěma měsíci se pro změnu sirény rozezvučely už v pondělí místo ve středu k uctění památky předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS), který zemřel 20. ledna.

A proč se zkouška sirén nekoná tentokrát? Odpověď hasičů je stručná a jasná. "Cíl je jediný, nevyvolávat paniku," informovali.