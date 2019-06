Krásný projekt! Děti po rakovině a z dětského domova navštíví Itálii

Už třetí rok funguje speciální projekt italského velvyslanectví pro české děti, které překonaly onkologická onemocnění, nebo žijí v dětských domovech. Koncem června se díky ambasádě vypraví do Itálie, kde se například svezou na největší dvoustěžňové plachetnici na světě.

Radost, smích a jiskra v očích - pro děti z dětských domovů a ty, které prodělaly vážnou nemoc, může být tento projekt nejhezčím zážitkem v životě. "V dětským domově jsem od sedmi let, protože mě tatínek týral," svěřilo se jedno z dětí. "Když mi bylo půl roku, tak mě máma dala do děcáku, nezvládala to," řeklo jiné z dětí.

Kamarádky Anička a Adrianka za sebou zase mají dva roky léčby leukémie. "Je těžký se s tím srovnat a připustit si, že zrovna vás to potkalo," tvrdí Alena, maminka jedné z holčiček. "Se musíte vzdát všeho, co máte, a všechno věnovat tomu dítěti," doplňuje ji maminka Hanka. "Myslím si, že ty holky to dokážou ocenit, mají dobré duše po tom, čím si prošly," dodává.

V Itálii si děti projdou Řím a také vyplují na moře. "Večer zmrzka, pak Vatikánská muzea, navštívíme Koloseum, fontánu, pak se nalodíme na trajekt do Sardinie a pak začne překrásná pětidenní plavba největší plachetnicí své třídy na světě," popisuje cestu do Itálie Rafael Wojak z neziskové organizace Chance4Children.

Na širém moři stráví pět dní. Své zážitky si pak vymění s pacienty dětského oddělení nemocnice v italské Olbii, pro které si během plavby připraví různé hry a představení. Výlet má dětem pomoci získat nový pohled na život a posílit jejich sebevědomí.

"Myslím si, že je čeká krásný výlet a mají se na co těšit," vyjádřil se generální manažer UniCredit Bank Paolo Iannone. Děti odletí z Prahy do Říma 27. června. Do České republiky se vrátí 8. července.