Krizový štáb bude řešit covid-19. Hamáček chce delší nouzový stav

Jan Hamáček v úterý před jednáním Poslanecké sněmovny oznámil, že bude potřeba požádat poslance o prodloužení nouzového stavu. "Ta situace je stále komplikovaná. Jakkoliv to vypadá, že epidemie brzdí, tak brzdí pomalu, pokud budeme potřebovat držet opatření podle tabulky, tak si to nouzový stav vyžádá," pronesl.

Nouzový stav platí v Česku od 5. října a poslanci ho zatím umožnili kabinetu prodloužit do 20. listopadu.

"Požádal jsem pana ministra zdravotnictví, aby do tabulky doplnil ke každému stupni nebezpečí, zda ta navrhovaná opatření vyžadují nouzový stav či nikoliv. Pokud to tam ministerstvo doplní, tak bude jasné, kdy by měl případně nouzový stav skončit," dodal Hamáček.



Tisková konference po jednání krizového štábu je naplánována na 11:00. Sledovat ji můžete živě v tomto článku.