Krtci kvůli mírné zimě udeřili dřív, likvidují zahrady. RADY, jak je vypudit

"Není to tak, že by krtků bylo více, jsou pouze nebývale aktivní. To proto, že je mimořádně teplá zima," informují odborníci z Akademie věd. Odchyt huňatých záškodníků komplikuje fakt, že krtek obecný patří mezi chráněné živočichy. Není tedy možné vyhlásit krtkům válku a likvidovat je plošně, zahrádkáři se jich ale mohou zbavit v rámci ochrany proti škůdcům, což zákon povoluje.

Zvukové plašiče

Na krtky obecně platí rušení nepříjemným zvukem. Nejsnazší metodou, jak si vyrobit "protikrtčí plašící zařízení", je použít obyčejné pet lahve na tyčce, ze kterých lze vytvořit jakýsi mlýnek či větrník. Na jednu plastovou lahev po jejím obvodu připevníte spodní části dalších pet lahví, pod které umístíte vyčnívající kousek plastu tak, aby v okamžiku, kdy zafouká vítr a vrtule vyrobené ze spodků lahví se začnou otáčet, o tento kousek zavadily a "cvakaly".

Princip je podobný, jako když si děti na rám kola přidávají "cvrčky", aby jejich jízda byla řádně slyšet. Nežádoucí škůdce zvuk plašiče vyžene do okolních zahrad, případně na pole. "Dobře fungují i ultrazvukové plašiče, případně ty se zvukem na hranici poslouchatelnosti pro člověka. Na krtka to funguje, ale třeba na hryzce ne," říká Ivan Dvořák z Českého zahrádkářského svazu.

Na zvukové plašiče mají krtci podle odborníků tendence si po čase zvyknout a zase se na zahradu vracet. Jako účinný odpuzovač se ukázal i dámský vibrátor vložený do některé z chodbiček, případně lahev od piva zahrabaná do krtčího tunelu zhruba ze dvou třetin. Pokud ji nakloníte směrem, odkud vane vítr, bude vydávat pro krtky velmi nepříjemný zvuk.



Nasaďte mazlíčky

"Myši můžete vyplavit, na hryzce a podobné myšovité tvory to ale neplatí. Když máte velkou zahradu a pokud tam nemáte stromy, můžete udělat na plot žebříčky nebo stojánky, aby si tam mohly sedat sovy, káňata nebo poštolky, které tyhle škůdce nyní přes zimu odlovují," informuje Dvořák.

Dodává také, jak je důležité míti kočku. Ideální prý je si ji pořídit spíše starší, například dvouměsíční. Takové kotě už se od matky naučilo lovit myši a uloví je i samo. Další možností jsou psí pomocníci, například krysaříci. Ti si rovněž dokáží se škůdci hravě poradit. Díky velmi jemnému sluchu dokáží stopovat krtka při jeho cestě pod zemí a ulovit ho, jakmile vykoukne.

Vypudit pachem nebo průvanem

"Krtci mívají těch cest hodně a dokáží si je odvětrat. Komerčně se prodává proti krtkům přípravek karbid vápníku. Ten se dá do nory, nalije se tam trochu vody a krtky to vypudí," radí Dvořák. Krtci prý pach karbidu nesnáší. Nepříjemný bude krtkovi i průvan v jeho chodbičkách. Například pokud přepnete vysavač z funkce sání na foukání a vsadíte do nory.

Krtci se v období sucha drží ve větších hloubkách, kde mají lepší možnost obživy. Je tak možné, že zahrádkář černého záškodníka i půl sezóny nezahlédne. Jakmile ale zaprší, stěhují se krtci blíž k povrchu. Úplně zabránit ve vstupu na zahradu jim bohužel dle odborníků nejde.

Nalákat je na potravu jinde

Krtci se drží zejména tam, kde je v půdě větší množství humusu a tím pádem i žížal a hmyzu. "Hladové zemi" například pod obyčejným trávníkem, se vyhýbají. Na rozdíl od záhonků, pod trávníkem není půda tak dobře živená a pro krtky tudíž ničím lákavá. Přes "mrtvé území" tak jen projdou a zanechají po sobě nevzhledné krtince.

Krtka je možné usměrnit tím, že do určitých částí zahrady budete zakopávat hnůj a organické látky, aby se žížaly a hmyzí larvy měly kde uchytit. Pak je možné udržet krtka tam a nemít ho v trávníku. Dá se tak odsunout do určité části zahrady, kde je více organiky a kde má víc potravy. To je ale podle Dvořáka záležitostí velké zahrady, která má alespoň 1500 až 2000 metrů.

Krtci vytváří velmi spletité sítě chodeb.

Nesmrtící pasti

Abyste se vyhli tučné pokutě, je třeba zvolit takovou metodu likvidace krtka, aby nedošlo k jeho týrání. Dobrou volbou jsou nesmrtící pasti. Většina z nich funguje jako trubka, do které zvíře vleze, ale už se nedostane ven. Pasti je ale třeba často kontrolovat a krtky vypouštět někam, kde nebudou ničit zahradu.

Odpuzovací návnady

Jako účinné se podle zahrádkářů ukázaly psí nebo kočičí srst a lidské vlasy. Na krtky, stejně jako například na kuny, pach srsti či vlasů působí jako varování, že se nablízku nachází predátor. Tahle návnada odsune krtčího škůdce i z širšího okolí, vzhledem k tomu, že ho vnímá jako predátorovo území, které je zpravidla větší než krtkovo.

Účinné jsou i dýmovnice, které krtka z vaší zahrady spolehlivě vypudí. Podobný efekt má i kouř, který vychází z motoru například z motorové pily.

Prevence

Krtek nebude příliš šťastný, pokud budete po zahradě pravidelně korzovat se sekačkou. Zvuk sekačky na trávu je krtům nepříjemný a kromě toho, že pravidelným sekáním trávy zabráníte myším a hryzcům ve vytváření hnízd, odradíte od pobytu i krtka. Ti totiž dávají přednost starým a nepěstěným trsům trávy, kde se mohou pohybovat.

Soustavné ničení chodeb pokaždé, když nějaké objevíte, je rovněž účinným způsobem jak krtkovi hned zkraje naznačit, že u vás není vítán. Vhodné je i dostatečně často sbírat spadané plody ze stromů a hrabat listí, aby tlející masa škůdce nelákala.

Co nefunguje

Obecně doporučované je vysazovat hodně aromatické rostliny, které mají za úkol krtka zapudit. To ovšem nemá žádný efekt. Krtkům je zkrátka dobře tam, kde je dostatek obživy a té pod dobře opečovávaným záhonkem s vaším česnekem či afrikány bude mít dost. Podobně neúčinné jsou obaly od smradlavých sýrů a jiných pochutin. Krtek je jednoduše obejde.

Hadr namočený v benzínu či naftalínu sice může krtky na chvíli odradit, časem si ale pravděpodobně najdou jinou cestu a "smradlavé území" obejdou. Podobně neúčinné je čekání s kýblem v ruce, až krtek vyleze na povrch. I když se vám takto může podařit škůdce odchytit, do jeho uvolněného příbytku se obvykle nastěhuje jiný.

Špatný nápad je i vyplavování vodou. Systém krtčích chodeb bývá velmi rozsáhlý a šance, že se voda dostane až k samotnému krtkovi, je velmi malá. Pravděpodobnější je, že budete mít silně podmáčenou zahradu a vodou netknutého krtka.

Přítomnost krtků v zahradě má i svá pozitiva. Je například indikátorem toho, že půda je v dobré kondici. Jiná než kvalitní zem totiž krtky neláká. Při svém rytí pod povrchem navíc půdu velmi dobře kypří a zbavují ji nežádoucího hmyzu, který by jinak napadal rostliny a úrodu.