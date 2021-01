Komunisté ztrácí trpělivost s Babišovou vládou. Hrozí konec spolupráce

KSČM není spokojená s chováním vlády. Je to reakce na podmínky, které komunisté vládě předložili při hlasování o prodloužení nouzového stavu, ten aktuálně platí do 14. února. Jednalo se mimo jiné o návrat některých žáků do škol a také o otevření skiareálů. To vláda na začátku týdne připustila, ovšem na konci týdne už byla jiného názoru. Skiareály se otevírat nebudou, ty jsou přitom na hraně přežití.

"Pokud ten areál neotevřeme do 14 dnů, tak budeme v podstatě už jenom sčítat ztráty a důsledek bude ten, že budeme muset propouštět lidi a ta společnost bude na pokraji krachu,“ řekl pro TN.cz Vít Pražák, ředitel skiareálu Rokytnice nad Jizerou.

Anketa Měli by podle vás komunisté přestat tolerovat vládu? Ano 82 71 hlasů Ne 18 16 hlasů Hlasovalo 87 lidí.

O pochybnostech o spolupráci komunistů s vládním hnutí ANO promluvil místopředseda KSČM Stanislav Grospič. "Jednání ze strany vlády ani premiéra není férové a my si to nenecháme líbit. Budeme se tím zabývat i na našich nejvyšších stranických orgánech," řekl Grospič a zároveň dal premiérovi ultimátum. "Buď Andrej Babiš napraví to, co napáchal, nebo už nebudeme nadále tolerovat jeho excesy, které nejsou ve prospěch občanů ČR,“ dodal Grospič.

Pro TN.cz se vyjádřil i předseda komunistů Vojtěch Filip. "Budeme o nesplnění dohody jednat s hnutím ANO a v pátek pak o dalších krocích bude jednat náš Výkonný výbor Ústředního výboru KSČM," řekl Filip.

