Kvůli větrání v autobuse se strhla bitka! Emoce museli klidnit strážníci

Neshody kolem větracího okénka v autobuse skončily v sobotu v Brně bitkou a příjezdem strážníků! Jednoho muže převezla sanitka do nemocnice.

Co by se mohlo zdát být jen víkendovou banalitou, nakonec vzrostlo v divoký spor. Na jeho počátku byla 55letá cestující brněnským městským autobusem, jíž se zachtělo čerstvého vzduchu.



Žena otevřela větrací okénko, to však popudilo 46letého muže, který jej zase zavřel. "Stejná scéna se poté zopakovala údajně ještě vícekrát, a tak někteří pasažéři upozornili na vzniklý konflikt řidiče. Ten viděl, že závan čerstvého vzduchu má zjevně více příznivců a muže s opačným názorem prý vyzval, aby si sedl jinam," popsal mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.



Muž si sice přesedl, ovšem v hlavě mu již zřejmě zrál potměšilý plán. Podle svědků se hned, jak se autobus rozjel, zase zvedl a okénko zavřel. Na příští zastávce k němu tedy opět přišel řidič a vyzval jej, aby si vystoupil.



Slova ovšem záhy přešla v činy a řidič a cestující se začali přetahovat. "Po přetlačované si muž lehl do uličky a vytočil linku 156, kde oznámil, že ho prý řidič napadl. To už se autobus blížil do konečné stanice na náměstí 28. dubna, kde se případem začali zabývat strážníci," doplnil Šoba.



Strážníkům muž ukázal dle jejich slov "drobnou ranku na nose", přičemž si ale stěžoval na bolest hlavy, krku a páteře. Po strážnících navíc požadoval, aby jej oslovovali dosaženým akademickým titulem.



"S vysokoškolským vzděláním ale příliš nekorespondovala slova několika cestujících, kteří si strážníkům postěžovali, že jim prý muž tykal a urážel je," poznamenal Šoba. Muže nakonec odvezla sanitka do nemocnice. Strážníci případ postoupili ke správnímu orgánu.