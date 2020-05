Kvůli voucherům za zrušené zájezdy hrozí Česku žaloba od Evropské unie

Podle zákona voucher mohou odmítnout pouze lidé spadající do zranitelných skupin, jako jsou senioři nad 65 let, nezaměstnaní, samoživitelé, nebo třeba lidé na rodičovské dovolené. Podle Evropské komise ho ale může odmítnout každý. České ministerstvo pro místní rozvoj teď musí "lex voucher" před Evropskou komisí obhájit.

"My samozřejmě s komisí budeme jednat a určitě budeme hledat nějaké kompromisní řešení, tak, abychom skutečně vyvážili zájmy. To znamená, aby se klienti necítili nějakým způsobem ohroženi, ale zároveň, abychom tady nezlikvidovali cestovní ruch jako takový," řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Ten by podpořila i část opozice. Komunisté a Piráti naopak tvrdí, že je potřeba postavit se za klienty. "Chápu, že my máme spoustu malých cestovních kanceláří, což je poměrně unikátní v Evropské unii. Ale z druhé strany musíme hledat jiné formy pomoci než to, že se zhojíme na občanech ČR a tu možnost jim nedáme," zaznívá ze strany komunistů.

Jan Lipavský (Piráti) říká: "Česká republika chystá koordinovanou odpověď společně s dalšími evropskými zeměmi a já aktivitu Evropské komise, která hájí zájmy spotřebitelů, vítám."

Pokud ministerstvo zahraničí zákon před Evropskou komisí neobhájí, cestovky budou muset nechat klienta rozhodnout, zda přijme poukaz, nebo bude chtít své peníze zpět.

"My postupujeme podle zákona, který schválil český parlament, český senát a český pan prezident. To znamená, my nemáme žádný důvod se v tuto chvíli se o něco bát, nebo dělat nějaké divoké reakce na to, co EU napsala," řekl Jan Papež, mluvčí Asociace cestovních kanceláří.

Na odpověď Evropské komisi má ministerstvo čas do 28. května. Zatím stále platí, že klient musí voucher od cestovní kanceláře přijmout.