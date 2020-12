"Léčba horší než nemoc!" Trump kritizuje vánoční lockdown Británie

Britský premiér si za přísná omezení během vánočních svátků vysloužil ostrou kritiku. V sobotu ohlásil zavedení nejvyššího stupně karanténních omezení v Londýně i na východě a jihovýchodě Anglie. Platí od nedělního rána.

Lidé, kteří v uzavřených oblastech žijí, musí až na výjimky zůstat doma. Opatření mají platit nejméně dva týdny. Johnson dle webu Mirror tvrdí, že vánoční uzavření bude srovnatelné se situací v listopadu.

Jeho přístup k boji s koronavirem se nelíbí bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. "Nechceme žádné lockdowny. Léčba nemůže být horší než problém samotný!" vytýká na twitteru britskému premiérovi.

We dont want to have lockdowns. The cure cannot be worse than the problem itself! https://t.co/sHBJfG9T8X