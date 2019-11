Legenda české policie končí! Šéf mordparty Mareš oznámil, že odchází

Jeden z nejznámějších českých policistů Josef Mareš, který byl v čele pražské mordparty, končí. Oznámil to ve středu na tiskové konferenci poté, co se pochlubil svým posledním úspěchem - nalezení těl pohřešovaných manželů v nádrži Švihov. Na svém kontu má několik největších případů, které otřásly Českem.

Šéf pražské mordparty Josef Mareš oznámil, že plánuje odejít k 30. listopadu. Odchází do civilu, u policie už pracovat nebude. Oznámil to na středeční tiskové konferenci pořádané k nálezu těl manželů pohřešovaných od prázdnin. Policisté je našli už na konci září v nádrži Švihov na Vysočině.

Mareš byl jedním z nejznámějších českých policistů - byl u celé řady velkých případů, které rezonovaly společností. Vedl například tým, který pátral po Aničce Janatkové. Holčička zmizela v říjnu 2010 cestou ze školy v Praze. Její tělo našli až na jaře roku 2011. Z její vraždy byl obviněný Otakar T., ten se ale k činu nikdy nepřiznal a ve své cele nakonec spáchal sebevraždu.

Podílel se také na případu vraha tří pražských taxikářů v roce 2014. O dva roky později za to byl odsouzen David Virgulák. V začátcích své kariéry v 90. letech se zabýval orlickými vraždami. Vrazi těla svých obětí ukryli do sudů a shodili je do orlické přehrady.

Záměr skončit v čele mordparty Mareš oznámil už v září. Na podrobnosti se podívejte v reportáži TV Nova: