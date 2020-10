Lékaři Danečkovi nedávali naději. Dnes dělá neuvěřitelné pokroky

Těhotná žena při autonehodě utrpěla náraz do břicha a po příjezdu do nemocnice zjistila, že její nenarozený syn v bříšku dlouho nevydrží. Nakonec se ho podařilo udržet do 28. týdne těhotenství. Po narození při lékařském zákroku ale Danečkovi praskly obě plíce.



"Řekli, že do hodiny bude po všem, že se můžu jít rozloučit a vůbec mu nedávali naději, že by to mohl přežít,“ vzpomíná maminka Petra. Když se Danečkovi k obtížím přidala mozková obrna a problémy se srdcem, lékaři tvrdili, že bude pouze ležící, nebude vnímat ani reagovat. Petra se s tím nehodlala smířit.



"Jednou za dva roky chodíme na operaci ulzibat, která je velmi šetrná, to se dělá skalpelem mikrovpichama,“ říká maminka. Kdyby zákrok nepodstupoval, došlo by k velkému zkrácení svalů, pak by měl Daniel problém s každým pohybem a trpěl bolestmi. Díky operaci se mu uvolní svalové napětí. Po zákroku ale bude důležité ještě usilovněji rehabilitovat, aby se opět nezačaly svaly zkracovat.



"Kdyby necvičil, tak by okamžitě došlo ke zhoršení spasticity. Měl by problém držet hlavu, povolit záda, dělal by mu problém každý pohyb. Největší problém je právě ta spasticita, která trápí děti s mozkovou obrnou. Budí se třeba ve tři ráno, kdy má spastickou křeč a nejdou mu nožičky narovnat, pak ho to také bolí. Musím mu tedy v noci dělat masáže, a proto je ta rehabilitace pro něj tak důležitá, aby se zmírnily ty zaťaté svaly,“ říká maminka.



Po zprávě o Danečkově stavu od rodiny navíc odešel jeho táta a maminka zůstala na vše sama. Hodí se jí tak každá koruna navíc. Operaci ani rehabilitace nehradí pojišťovny. Proto také vznikla na Danečka sbírka, kam mohou lidé posílat potřebné peníze. "Když uděláme operaci a neměli bychom penízky na rehabilitaci, tak pak nebude mít zákrok takový efekt a bude mít bolesti,“ dodává Petra.



Daneček velký bojovník a cvičení se s maminkou věnuje prakticky neustále. Díky tomu jezdí dnes na handbiku, stojí pomocí chodítka, snaží se mluvit, hrát si s mladší setrou a radost mu dělají cesty městskou hromadnou dopravou. Jeho stav se zlepšuje a maminka věří, že jednou bude sám chodit a bude i více samostatný.