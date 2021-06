Letecká doprava se vrací k normálu, přibývají desítky nových letů

Koronovirová pandemie omezila cestování a s ním i letecký provoz. Ten se ale teď pomalu vrací do normálu. A lidé si zvýšeného provozu nad svými hlavami všímají. "Mě to tedy ruší, v jednu ráno mě to normálně vzbudilo," svěřila se divačka TV Nova.

"Během června dochází na letišti Praha k velkému nárůstu počtu destinací. Cestující mohou odletět do více než 90 destinací. Čekáme, že ještě další destinace přibydou," řekla mluvčí Letiště Václava Havla Klára Divíšková.

Ve srovnání s rokem 2019 je ale nebe stále zaplněné jen z poloviny. Rekordní meziměsíční nárůst spojů hlásí hlavně prázdninové destinace, přibývá i linek mezi metropolemi Evropské unie. Stále málo letadel ale míří přes Atlantik nebo na další kontinenty. Tyto spoje postrádají i meteorologové.

"Dopravní letadla při letu měří charakteristiky atmosféry. My tato pozorování využíváme pro předpověď počasí," řekla meteoroložka Jarmila Brožková.