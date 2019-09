Češi na dovolené s Neckermannem: Chtějí po nás peníze, jsme rukojmí!

Paní Jitka odletěla na dovolenou v sobotu do bulharského Primorska. Místo odpočinku však musí řešit komplikace, které nastaly v důsledku krachu cestovní kanceláře Thomas Cook, pod kterou spadá i její česká pobočka Neckermann. "Situace je zatím taková, že v hotelu po nás chtějí doplatit ještě nějakou část peněz s tím, že mají informaci, že má Neckermann problémy. Tak začali vybírat od hostů peníze navíc," řekla redakci TN.cz paní Jitka.

"Naše skupina je dovolené od soboty a máme odlétat v sobotu v sedm hodit ráno z Burgasu. Doplácet máme přibližně dva tisíce korun na osobu. A to ještě nevíme, jak poletím domů," postěžovala si paní Jitka a dodala, že cestovní kancelář s nimi nekomunikuje.

"Pokoušela jsem se dovolat naší delegátce, ona ale telefon nezvedá. Ani nezavolala zpátky. Volala jsem i na českou ambasádu v Sofii, kde mi řekli, že po nás nemůžou nic udělat kromě toho, že mohou vyrozumět naše příbuzné, aby nám poslali peníze, kdyby je někdo z nás u sebe neměl," popsala nepříjemnou situaci paní Jitka.

"V hotelu čekají na potvrzení, jestli Neckermann náš pobyt zaplatil, nebo nezaplatil. A cestovka nás vůbec neinformovala. Našli jsme na pokojích oznámení, že máme přijít na recepci, že je to důležité. A tam každému dopočítali nějaký doplatek. V průměru jsou to dva tisíce na osobu s tím, že to chtějí zaplatit hned. Já jsem to odmítla, protože se ta situace pořád řeší, což oni připustili. Někteří tu částku ale zaplatili, aby měli po zbytek dovolené klid," uvedla paní Jitka.

"Přijde mi to jako naprostá nehoráznost brát si takhle hotelové hosty jako rukojmí a chtít v podstatě výkupný. Zájezd nás stál 11 tisíc korun a čtyři stovky jsme platili za cestovní pojištění. Rozhodli jsme se, že ještě počkáme, ale pokud nebude zbytí, tak to budeme muset doplatit, i když už celý zájezd máme zaplacený," postěžovala si paní Jitka. Dodala, že v hotelu Forest Beach, kde jsou ubytovaní, je zhruba deset až patnáct turistů z Česka.

Redakce TN.cz oslovila cestovní kancelář Neckermann, která své klienty odkazuje na SOS linku. "Pro tyto případy máme zřízenou 24hodinovou SOS linku v českém jazyce, kde jsme připraveni klientům pomoci, případně poskytnout hoteliérovi finanční garanci. Telefonní číslo naleznou klienti v cestovních dokumentech, které obdrželi před cestou," uvedl mluvčí společnosti Jan Šrámek.

"CK Neckermann eviduje jednotky případů, kdy byli čeští klienti požádáni ze strany hotelu o platbu za jejich pobyt. Naše společnost je v takových případech připravena tuto situaci řešit a případně za své klienty poskytnout hoteliérovi další garance," informovala Jana Hájičková z tiskového oddělení CK Neckermann.

"Aktuálně se v zahraniční nachází zhruba 1050 českých klientů CK Neckermann ve 30 různých zemích. Největší počet z nich je v Bulharsku, Turecku a na řeckých ostrovech. O tyto klienty bude postaráno a je zajištěn jejich bezpečný návrat do České republiky jejich plánovaným letem," dodala Hájíčková.

Asociace cestovních kanceláří české turisty uklidňuje, že v případě, že by museli na svém zájezdu něco doplácet, dostanou své peníze zpátky. "Postup je standardní – pokud jsou klienti donuceni k nějakým výdajům, jsou jim prostředky vráceny po návratu. Pokud nebude kancelář v insolvenci, vrací je kancelář. Pokud bude v insolvenci, vrací je pojišťovna," vysvětluje mluvčí asociace Jan Papež.

