Letnou nahradil YouTube. Milion chvilek zahájil on-line demonstraci

Spolek Milion chvilek pro demokracii v předvečer státního svátku 17. listopadu uspořádal demonstraci. Protože kvůli epidemii koronaviru nemůže proběhnout tradičně, přesunula se do virtuálního prostoru.

On-line demonstrace odstartovala v 18 hodin, místo Letné se však lidé pomyslně shromáždili na YouTube. Kromě připomenutí sametové revoluce spolek Milion chvilek pro demokracii protestuje proti počínání vlády.

Demonstrace získala název "Rok změny". Má jím být rok 2021, který má přinést nový začátek díky volbám do Poslanecké sněmovny. "Je čas říct si, co bude dál. Je čas pustit se do práce," uvedl spolek.

Účast na demonstraci potvrdila řada osobností, které přislíbily proslov. Mezi nimi například ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka, zpěvák Tomáš Klus s manželkou Tamarou či herec a režisér Milan Šteindler.

"V současné situaci je těžké sledovat, co všechno se děje. Pandemie a její dopady zasáhly celou společnost a veřejné aktivity. Je potřeba nacházet nové způsoby a příležitosti, jak se ozvat proti nepravostem a jak dát najevo svůj názor," prohlásil na demonstraci nový předseda Milionu chvilek Benjamin Roll.

Demonstraci spolek rozdělil do tří částí. První část byla věnovaná kritice vlády a současným problémům, druhá připomenutí událostí sametové revoluce a třetí změnám, které by měly nastat v roce 2021. V 19 hodin sledovalo živý přenos na YouTube 12,5 tisíce lidí.