Lidé čekají na peníze za zrušené zájezdy, cestovky ale nemají kde brát!

Tuzemské cestovní kanceláře mají problémy s vyplácením peněz za zrušené zájezdy kvůli koronavirové krizi. Nemají dostatek financí a tak mnozí klienti na peníze čekají marně. Řádově se to týká několika tisíc lidí.

V prosinci loňského roku si paní Vegrichtová vyhlédla letní zájezd do Turecka. Zaplatila zálohu a cenu doplatila v květnu. Cestovka ale musela nakonec zájezd kvůli koronavirové situaci zrušit. Bezmála 40 tisíc korun chce žena vrátit. Na peníze ale marně čeká už od konce května. Ačkoli se jich měla dočkat do 14 dnů.

"Nelíbí se mi to. Počítala jsem, že ty peníze dostanu. Případně někam odletím. Ale oni zadržují moje peníze, na které mám vlastně právo," zlobí se zákaznice Firotour Karla Vegrichtová.

Cestovní kanceláře sice mohou podle rozhodnutí vlády odložit vrácení peněz a klientům vydávat poukazy na rovnocenné cesty, to ale není případ seniorky z Karlových Varů. Ta totiž patří do rizikové skupiny obyvatel. Bude jí 66 let a měla nárok poukaz odmítnout. Což se také stalo.

Cestovní kancelář dluh uznává. Ale nemá ho prý teď z čeho zaplatit. A to se týká dalších klientů. "Jsme si vědomi té situace vůči klientům, je nám velmi nepříjemná. Snažíme se jí řešit," zapřísahá se mluvčí cestovní kanceláře Lucie Frnochová.

"Pořád se vymlouvají. A aby mi bylo řečeno, že nemají peníze? Já jsem jejich věřitel. Mě to naprosto nezajímá," vzkazuje nespokojená seniorka. Cestovky dluží za zrušené zájezdy řádově tisícům klientů peníze v objemu jedné a půl miliardy korun. Potvrdila to Asociace cestovních kanceláří ČR.

"Nedostali jsme žádnou přímou pomoc od státu. Tak jako například dostali hoteliéři," krčí rameny mluvčí asociace Jan Papež. Aby mohly klienty za zrušené zájezdy cestovní kanceláře vyplácet a dál existovat, potřebovaly by státní pomoc ve výši kolem tří miliard korun.