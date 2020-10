Lidé porušují zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Sanitky je vozí na záchytku

Některým lidem, kteří porušili zákaz pití alkoholu na veřejnosti v Pardubicích, museli zdravotníci zachraňovat život. Jeden muž například popíjel na zastávce a když mu strážníci dali dýchnout, přístroj ukázal skoro čtyři a půl promile.

Takovému člověku už není schopná poskytnout péči ani záchytná stanice, takže opilec musel do nemocnice, kde se ho ujali už tak přetížení lékaři.

Další muž, který na veřejnosti pořádně přebral, se pro změnu válel na rušné silnici v Hlaváčově ulici a hrozilo, že ho něco přejede. Se strážníky příliš nespolupracoval, do sanitky nechtěl, a nakonec nadýchal dvě a půl promile.

Další opilec byl tak rozverný, že ještě před hlídkou skákal po lavičkách na břehu řeky Chrudimky. Jiného muže přijala záchytná stanice záhy. Hlídka ho přivezla z nádraží a měl skoro tři promile.

Vládní nařízení zakazuje pití alkoholu na veřejnosti, takže mužům hrozí pokuta deset tisíc korun. Platí ovšem i to, že venku může být pohromadě maximálně šest osob. To ale o víkendu v Pardubicích nedodržela skupina až třiceti lidí, kteří si na sídlišti Cihelna udělali soukromou party. Když na místo dorazila hlídka, mládež se rozprchla do všech stran.