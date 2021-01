Dopad lockdownu: Lidé propadají alkoholismu, chybí péče po léčení

Větší sociální izolace lidí se projevuje i v tom, že častěji propadají závislostem. Nejdostupnější je pro ně pití alkoholu a následují léky s tlumivým účinkem. Specializované poradny řeší nápor lidí hledajících pomoc, a to už od jarního lockdownu.

Dlouhodobý stres v koronavirovém období a tisíce lidí, kteří po uzavření provozoven sedí doma, protože nenašli jinou práci, jsou doslova živnou půdou pro to, aby lidé propadli závislosti. Ať už na alkoholu, lécích, případně počítačových hrách a sázkách. Týká se to jak těch, kdo tento problém řeší poprvé, tak i opakovaně léčených lidí.

"Je to hodně zátěžové období a určitě spousta lidí do závislosti spadne," řekl TN.cz 47letý Tomáš z Prahy, alkoholik, který už 17 let abstinuje. U něj samotného relaps nenastal a stejně dobře si vedou i jeho kamarádi z protialkoholní léčebny v Opavě. "Myslím, že větší pravděpodobnost závislosti mají ti, kteří mají za sebou léčebnu teprve krátce. Ještě nejsou se změnou tak dobře sžití," míní Tomáš.

To potvrzují i protialkoholní léčebny. Ty nemají možnost v době koronavirových restrikcí pracovat s klienty po propuštění z léčebny. "Ta opatření narušila veškeré doléčovací aktivity," potvrdil TN.cz pracovník jedné z léčeben s tím, že případů, kdy závislí znovu propadají svému návyku, je teď víc.

Kvůli nedostatku aktivit sklouzávají od závislostí například ti, kteří museli na příkaz státu uzavřít provozovny a jsou nuceně doma. Pokud si nenajdou koníčky, případně se nezabaví třeba vylepšováním bytu či domu nebo se nevěnují jiné tvůrčí činnosti, může se stát, že přestanou sklon k závislostem držet na uzdě. V lepším případě je to dovede k odborníkům na léčbu závislostí, kteří teď zažívají nápor klientů.

"Lidé, chovající se rizikově ve vztahu k návykovým látkám, mají nyní tendenci se chovat ještě více rizikově. ´Rozjíždějí se´ rychle do větších problémů, současná situace u nich funguje jako rozbuška," popsal stav Michal Miovský, přednosta kliniky adiktologie (tedy závislostí) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Neočekává, že by se v důsledku restriktivních opatření vlády mohla změnit třeba skladba závislých. Tedy nestane se, že by ubylo lidí závislých třeba na hracích automatech, když jsou už mnoho měsíců zavřené herny a hospody se sázkovými automaty.

Člověk se sklonem k závislosti si totiž svoji "drogu" najde a nemá problém je střídat. "Typickým prvkem adiktologického chování je ´přelévání´ mezi oblastmi – tedy nejde o to, zda je to ta nebo jiná látka, či zda jsou to dnes automaty a zítra on-line sázky atd.," zdůraznil profesor Miovský pro TN.cz.

Podívejte se na reportáž TV NOVA, jak lidé ve velkém popíjejí alkohol doma: