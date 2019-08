Lidé si stěžují na mobilní aplikace taxikářů! Řidiči si prý dělají, co chtějí

Podobnou zkušenost má i reportérka televize Nova Simona Šimková. Moderní taxislužby jsou v mnoha ohledech výhodné, ale pouze do té doby, kdy si řidič v cílové stanici řekne o výrazně vyšší částku, než bylo předem dané.

Například řidič společnosti Bolt chtěl o více než dvě stovky více. "Já po vás jen chci, abyste mi vrátil tolik, kolik mi máte vrátit,“ vyžadovala reportérka. Šofér pak po ní hodil peníze zpět a odjel. Druhý den měla zablokovaný účet, který navíc hlásil dluh.

"Aplikace je více méně orientační a řidiči přijdou na různé finty, jak je obejít. Pokud to zákazník neví a nemá možnost to zkontrolovat, muže být takto okraden," tvrdí Daniel Tarljovski z Asociace koncesionářů v taxislužbě.

Davidovi z Prahy například naúčtovali peníze za cestu, kterou ani nejel. "Čekal jsem na řidiče asi 15 minut. Podle mapy jsem ale viděl, že je jinde. Řidič mě přesvědčoval, že na místě. Taxikař mi v tu chvíli řekl, že odjíždí. Následně se mi strhla celá částka," popsal nepříjemný zážitek.

Někdy zase šofér jízdu neukončí a peníze naskakují i po výstupu z auta. "Až poté, co jsem ho kontaktoval, tak jízdu ukončil. Nestalo se mi to jen jednou, navíc se to stalo i přítelkyni," prozradil další ze zákazníků.

"Rozhodně to nechci obhajovat. Každý takový případ je špatně. Když se to dozvíme, řidič končí," reaguje Roman Sysel ze společnosti Bolt. "Pokud dojde k pochybení na naší straně, cestu kompenzujeme," tvrdí ředitel společnosti Liftago Ondřej Krátký.

To se potvrdilo i reportérce. Po nahlášení se jí dluh smazal a aplikace opět obnovila. Takový přístup ale podle příspěvků na sociálních sítích chybí společnosti Uber. "Zdravím, taky se přidávám k těm, kdo si stěžují. Dokud vše nějak funguje, je to ok. Pokud máte problém, je to jen vaše věc. Prostě si polibte. Kontakt neexistuje. Líbivé kecy na aplikaci o tom, jak je tu Uber pro vás. Nikdo nereaguje," stěžuje si jeden ze zákazníků na sociální síti.

Uber jsme kontaktovali a reportérka osobně jela i do sídla společnosti. Reakce jsme se však nedočkali.