Lidé v soukromých firmách berou o tisíce méně! Odbory to chtějí srovnat

Zhruba 1500 odborářů z celého Česka v úterý dorazí do Prahy, aby projednali požadavek na růst mezd v soukromých firmách. Odboráři dlouhodobě kritizují pomalý růst mezd oproti státní sféře i jiným vyspělým zemím. Týká se to přitom podle nich asi tří milionů lidí.

Konec levné práce. To je heslo kampaně, kterou chtějí odboráři soukromé firmy dotlačit k rychlejšímu růstu mezd. V Praze se chtějí domluvit jak na postupu, tak na konkrétním požadavku.

Odboroví předáci budou chtít v příštím roce mzdy navýšit zřejmě o necelých šest procent. Odůvodňují to hospodářským růstem. Ke skromným požadavkům není podle odborových svazů důvod. Česká ekonomika by měla podle srpnových odhadů ministerstva financí v příštím roce růst o 2,2 procenta.

Míra nezaměstnanosti by měla zůstat nízká a inflace by měla dosahovat 2,4 procenta. Odboráři poukazují na to, že růst mezd by měl jít ruku v ruce s navyšování platů ve státní sféře.

Zaměstnavatelé se ale většímu přidávání brání, poukazují na zpomalování ekonomiky. Podle posledních čísel mají zaměstnanci soukromých firem v průměru o 2100 korun měsíčně méně než ti, kteří pracují pro stát.





