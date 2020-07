Lidí na Zemi bude dramaticky ubývat, zjistili vědci. Takto si povede Česko

Na první pohled by se úbytek světové populace mohl zdát jako dobrá zpráva, minimálně s ohledem na životní prostředí. Jeden z autorů výzkumu, profesor Christopher Murray, ale pro BBC představil, jaké dalekosáhlé následky to bude mít.

"Je to velká věc. Většina zemí se přesune k přirozenému úbytku populace. To je jedinečné, budeme muset přestavět celou společnost. Převrátí se věková pyramida a s tím půjdou všechny negativní důsledky," řekl Murray.

Zatímco v roce 2017 na planetě žilo 681 milionů lidí mladších 5 let a 141 milionů lidí starších 80 let, v roce 2100 by to podle vědců mělo být 401 milionů lidí mladších 5 let a 866 milionů lidí, kteří již na dortu sfoukli 80 svíček. S tím se samozřejmě nabízí základní otázka – kdo bude pracovat a udržovat ekonomiku v chodu? Dočkají se senioři vůbec důchodů? Murray upozorňuje, že by se země měly na takový vývoj připravit.

Jejich studie u jednotlivých zemí zohledňovala pravděpodobný vývoj porodnosti, úmrtnosti a také migraci. Pro vývoj populace jsou podle vědců důležité dva faktory – rozšíření antikoncepce a dostupnost vzdělávání pro ženy. Sestavili přitom čtyři modely odvozené od toho, jak se tyto dvě klíčové proměnné budou vyvíjet. Ten počítající s pomalejším rozšířením antikoncepce i rozvojem vzdělávání ukazuje, že by v roce 2100 na zemi žilo 13,58 miliard lidí.

Další modely ale počítají s rychlejším úbytkem populace. Ten největší pak předpokládá naplnění cílů OSN pro udržitelný rozvoj, tedy, že by do roku 2030 antikoncepce bylo univerzálně dostupná a že by všechny ženy měly přístup k středoškolskému vzdělání.

Zatímco dnes má jedna žena průměrně 2,37 potomka, toto číslo by se mělo snížit v roce 2100 na 1,66. Pro udržení populace je přitom potřeba plodnost 2,1. V Česku je přitom podle studie teď 1,58, v roce 2100 předpokládají pokles na 1,37.



Česko ztratí čtyři miliony obyvatel

Velké demografické změny tak čekají přirozeně i Českou republiku. Podle vědců by populačního maxima (10,6 milionů obyvatel) mělo Česko dosáhnout v roce 2020, pak už se bude populace zmenšovat. V roce 2100 to podle modelu bude 6,73 milionu.

Obrátí se také věková pyramida. Největší skupinou obyvatel budou lidé ve věku od 55 do 59 let. Zhruba 150 tisíc lidí bude starších 95 let, naopak jen 235 tisíc bude ve skupině 0-4 roky.

A to není nic ve srovnání s jinými zeměmi. Polsko se zmenší z více než 38 milionů v roce 2017 na necelých 15,5 milionu v roce 2100. Japonsko, Španělsko či Itálie ztratí polovinu obyvatel. Zmenšovat se budou i nejlidnatější země světa.

Čína, která léta počet obyvatel regulovala politikou jednoho dítěte, podle modelu dosáhne populačního maxima za čtyři roky. V roce 2100 by pak v Číně měla žít zhruba polovina obyvatel co dneska. Indie, která rychle Čínu dohání, bude v roce 2100 nejlidnatější zemí, bude v ní žít „jen“ necelých 1,1 miliardy obyvatel, tedy skoro o 300 milionů lidí méně než dnes.

Afrika světovou porodnicí

Jediný region, který bude růst, je Afrika, kde se do konce století populace ztrojnásobí. Nigérie se stane druhou nejlidnatější zemí světa. V Egyptě přibyde 100 milionů lidí. Dnes 15milionový Čad bude mít 123 milionů obyvatel. Podobně poroste Nigér, z 21 na 185 milionů obyvatel. Podobný růst předpovídají vědci také na Blízkém a Středním východě, kde ale bude rozhodovat rozvinutost země. Takže zatímco Afghánistán bude mít 130 milionů místo stávajících 33, Spojené arabské emiráty ztratí dvě třetiny obyvatelstva.

Větší a větší roli v udržení populace bude hrát migrace. Díky ní vědci předpovídají relativní udržení populace USA, Francie, Velké Británie a velký růst Austrálie. "Dostaneme se z doby, kde si státy vybírají, jestli otevřou hranice, k soupeření o migranty, protože jich nebude dost," myslí si Murray.

Kdyby se podařilo naplnit cíle OSN pro udržitelný rozvoj, zasáhlo by to nejvýrazněji právě africké země. Třeba zmíněná Nigérie by populaci "jen" zdvojnásobila z dnešních 200 na 400 milionů. V Egyptě by žilo o 30 milionů obyvatel méně, než předpokládá nejpravděpodobnější scénář nastíněný vědci. V případě Česka by to znamenalo úbytek obyvatelstva o dalších 700 tisíc.

Celou studii najdete ZDE.

Interaktivní data (vývoj počtu obyvatel a věkové pyramidy) pro jednotlivé země, regiony, i celý svět, jsou dostupná zde.