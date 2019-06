"Lidi tam chodí na koncert," řekl Babiš k protestu. Teď se omluvil

"Nesleduju to, proč bych to sledoval? Je hezky, tak oni tam teďka chodí na koncerty," reagoval Babiš na dotaz portálu Novinky.cz, zda demonstrace proti němu a ministryni spravedlnosti sleduje. Ve středu ráno už svá slova mírnil, při odletu na oslavy vylodění v Normandii uvedl, že to byla nadsázka.

"Já se můžu za to omluvit určitě, paní redaktorka dobře věděla, že to je nadsázka, byla to první věta. No tak asi to bylo nepatřičné, tak se omlouvám," prohlásil premiér. Jeho slova o koncertu citovali už organizátoři v závěru úterního protestu z pódia. Dav reagoval pískotem a pokřikem "hovado".

Přestože se Babiš za svůj výrok omluvil, vzápětí demonstranty opět kritizoval. "To, že lidi na náměstí neustále řvou, že jsem podvodník, že jsem lhář a zloděj, tak to není pravda, jsou to lži. Nejsem zloděj, nikdy jsem nic neukradl, nikdy," doplnil premiér.

V rozhovoru pro úterní Televizní noviny zase Babiš řekl, že i s Benešovou jednal s představiteli projektu Rekonstrukce státu, kteří chtějí "zlepšit fungování státních institucí a politických stran". "Jednali jsme dvě hodiny ohledně návrhu, jak změnit u nás justici, takže my jsme otevření debatě," uvedl premiér.

I proti těmto slovům se ale zvedla vlna nevole. Podle zakladatele Rekonstrukce státu by Babiš neměl používat v této situaci iniciativu jako fíkový list. "Včerejší jednání neprobíhala vůbec dobře. Pan premiér odmítl naše požadavky s tím, že k ohrožení justice nedochází a není tedy potřeba dělat žádné rychlé kroky," sdělil Pavel Franc.

Na úterní demonstraci na Václavském náměstí v Praze se podle odhadů organizátorů sešlo zhruba 120 tisíc lidí. Vedle demise Babiše a Benešové a nezávislosti justice požadovali také vrácení dotací, které získala skupina Agrofert. Další protest svolali pořadatelé na 23. června na Letenskou pláň.