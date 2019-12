Lídři řeší budoucnost NATO. Zemana čeká setkání s královnou

Americký Air Force One přistál na letišti ve Stanstedu už v pondělí večer. Do britské metropole se sjíždí lídři členských zemí NATO, aby už v úterý zasedli za jednací stůl. Summit je výjimečný. Aliance totiž slaví 70 let od svého založení.

Pohled světových médií je upřen hlavně na prezidenta Spojených států amerických, který přednese projev. Jak se Donald Trump před odletem nechal slyšet, půjde hlavně o peníze. "Bojujeme za americký lid. Není to pro nás spravedlivá situace, protože platíme příliš mnoho. Já jsem byl zodpovědný za získání 130 bilionů dolarů od zemí, které chráníme, které neplatí. Jsou delikventní. Takže o tom budeme mluvit," řekl Trump.



Podle amerických médií chtějí USA snížit příspěvek do rozpočtu NATO z 22 na 16 procent. Trump očekává, že zbytek pokryjí především evropské státy. Například Česko chce svůj příspěvek zvýšit o 42 milionů korun.

Bavit se lídři NATO budou i o budoucnosti organizace. V pohledu na ni se rozchází hlavně Francie a Turecko. Podle šéfa Elysejského paláce aliance prodělává "mozkovou smrt". Těmito slovy reagoval na tureckou ofenzívu v Sýrii, za niž by NATO mělo podle něj Turecko potrestat. Naopak turecký prezident Erdogan požaduje po spojencích pomoc v boji proti kurdským milicím.