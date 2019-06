Drzý lupič: Obeť vtlačil do domu a držel ve výtahu! Neznáte ho? VIDEO

Mladý lupič se začátkem června vrhl na třiapadesátiletého muže, kterého pronásledoval do domu, napadal ho i ve výtahu. Muž nakonec lupiči vydal peníze, které měl u sebe, aby zamezil dalším útokům. Po podezřelém pátrá policie.

V brněnské části Lesná došlo začátkem června k loupežnému přepadení, obětí je třiapadesátiletý muž. Ten se vracel v noci domů, u vstupních dveří ho začal obtěžovat mladík, došlo na postrkování a přetahování.

Napadenému muži se podařilo odemknout dveře, lupiče ale nepřetlačil, ten se tak s mužem dostal do domu a pronásledoval ho dále do výtahu.

"Další útoky pak následovaly ve výtahu. Poškozený nakonec vydal útočníkovi hotovost, kterou měl při sobě, aby tak ukončil další napadání," přiblížil mluvčí policie David Chaloupka.

Celý útok natočily kamery, které jsou v domě. Na záběrech je vidět, jak mladý muž hodí s mužem o zem, vytahuje ho z výtahu. Když mu muž peníze vydá, mladík ho ještě klepne do hlavy a zmizí.

Kriminalisté se nyní obrací na veřejnost s prosbou o pomoc se ztotožněním pachatele. "Jedná se o muže světlé pleti ve věku 20-25 let výšky 180-185cm, štíhlé postavy, oválný obličej s neoholeným strništěm. Dle gest a mimiky by to mohl být uživatel návykových látek," doplnil Chaloupka.

V případě, že byste o podezřelém muži měli jakékoliv informace, kontaktujte policii na telefonním čísle 974 625 888 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.