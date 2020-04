Lupička s pistolí vybírala kasu, prodavačka kolem ní v klidu vytírala

Přepadení se stalo v Novém Městě pod Smrkem, ozbrojená maskovaná žena tam vešla do obchodu s potravinami, odstrčila prodavačku, která právě vytírala za dveřmi. Žena s pistolí si to ihned namířila k pokladně. "Přišla, dala mi pistoli k ruce. Ještě ji natáhla. Hodila mi sem batoh a já už jen koukala na tu pistoli a dávala jí peníze do batohu," popsala děsivý zážitek přepadená pokladní.

Prodavačka, která vytírala, se po odstrčení na chvíli zastavila, sledovala, co se děje a pak začala opět vytírat. Jen těsně kolem ozbrojené lupičky, která v tu chvíli do připravené tašky ládovala peníze od pokladní. A jednalo se o několik tisíc. Hygiena je však v době šíření koronaviru důležitá, a proto se v úklidu nesmí polevit za žádných okolností!

"Já nevím, byla jsem v šoku. Koukala jsem jenom na zbraň. Ve mně se všechno odehrávalo až potom. Přemýšlela jsem, co by se mohlo stát, kdyby vystřelila," vzpomínala později pokladní na chvíle, kdy na ni mířila zbraň a její kolegyně při tom vytírala.

Lupička podle kriminalistů měří 150 až 160 cm. Stop nemají mnoho, ale jedna drobnost by ji mohla prozradit. "Měla zavalitější boky a na ústech respirátor bílé barvy, rukavice. Zvláštní byla její chůze, chodila jakoby špičkama nohou od sebe, připomínalo to kachní chůzi. Spoléháme proto na lidi, že by ji mohli podle chůze poznat," doufá jeden z kriminalistů, kteří se případem zabývají.

"Pokud ženu podle popisu poznáváte, kontaktujte linku 158 nebo kteroukoliv služebnu," doplnila mluvčí policie pro Liberecký kraj Ivana Baláková.