Žena s pistolí v ruce měla vyloupit obchod. Pokladní popsala její zvláštní chůzi

Kriminalisté z Liberce pátrají po lupičce, která měla v ochranné roušce, rukavicích a s pistolí v ruce přepadnout prodejnu potravin v Novém Městě pod Smrkem a odnést si desítky tisíc korun. Podle policie by ji mohli lidé poznat podle zvláštního kolébání připomínajícího kachní chůzi.

Žena s rouškou na ústech a rukavicemi na rukou vešla podle policie do prodejny v Novém Městě pod Smrkem v úterý večer. "Přišla, dala mi pistoli k ruce. Ještě ji natáhla. Hodila mi sem batoh a já už jen koukala na tu pistoli a dávala jí peníze do batohu," popsala děsivý zážitek přepadená prodavačka.

Její kolegyni, která zrovna vytírala podlahu, předtím prý odstrčila a zamířila si to rovnou k ní. Na pult měla lupička položit batoh a pokladní doporučit, ať je v klidu. "Dej mi ty peníze a stravenky! Celé to trvalo necelou minutu, možná minutu a půl," rekonstruoval situaci na místě jeden z kriminalistů.

Ženám v obchodě to ale připadalo jako celá věčnost. "Já nevím, byla jsem v šoku. Koukala jsem jenom na zbraň. Ve mně se všechno odehrávalo až potom. Přemýšlela jsem, co by se mohlo stát, kdyby vystřelila," vzpomínala pokladní.

Lupička podle kriminalistů měří 150 až 160 cm. Stop nemají mnoho, ale jedna drobnost by ji mohla prozradit. "Měla zavalitější boky a na ústech respirátor bílé barvy, rukavice. Zvláštní byla její chůze, chodila jakoby špičkama nohou od sebe, připomínalo to kachní chůzi. Spoléháme proto na lidi, že by ji mohli podle chůze poznat," věří kriminalista.

Místní loupež zaskočila a prodavačku z obchodu přepadení opravdu hodně poznamenalo. "Byla otřesená, bylo vidět, že ji to hodně zasáhlo. Nejdříve to vypadalo, že je v klidu, ale potom, když jsme s ní mluvili, tak tomu tak určitě nebylo," zhodnotil kriminalista.

"Pokud ženu podle popisu poznáváte, kontaktujte linku 158 nebo kteroukoliv služebnu," doplnila mluvčí policie pro Liberecký kraj Ivana Baláková.